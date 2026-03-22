Há 16 anos, Marta recebia produtos de limpeza após jogo, veja vídeo

Um vídeo antigo da atacante Marta voltou a repercutir nas redes sociais e chama atenção para um episódio ocorrido em 2010, durante o Torneio Cidade de São Paulo de Futebol Feminino.

Na ocasião, a atleta marcou dois gols contra a seleção da Holanda e foi eleita a melhor jogadora da partida. Como premiação, recebeu uma cesta com produtos de limpeza, situação que gerou surpresa e comentários do público.

O prêmio foi entregue porque o torneio tinha como patrocinadora uma marca do setor, que utilizava itens do próprio segmento em ações promocionais. Ainda assim, a cena passou a ser lembrada como um exemplo das diferenças históricas na valorização do futebol feminino.

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Com a circulação do vídeo novamente, internautas retomaram o debate sobre reconhecimento, investimento e condições oferecidas às atletas ao longo dos anos.

Atualmente, Marta é considerada uma das maiores jogadoras da história do futebol e segue como referência mundial no esporte.