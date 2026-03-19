19/03/2026
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Haddad confirma saída da Fazenda nesta quinta e Lula anuncia Durigan como substituto

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que deixa o cargo nesta quinta-feira, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o comando da pasta será assumido por Dario Durigan, atual secretário-executivo do ministério.

As declarações foram feitas durante discursos na Caravana Federativa, em São Paulo.

“É dele que vocês vão cobrar muitas coisas”, disse Lula, ao anunciar Durigan para comandar a Fazenda no lugar de Haddad.

BAIXE AQUI DE GRAÇA

Mais tarde nesta quinta, em entrevista coletiva no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, Haddad deve anunciar sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano.

Fonte: InfoMoney

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