Haddad confirma saída da Fazenda nesta quinta e Lula anuncia Durigan como substituto

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O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que deixa o cargo nesta quinta-feira, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o comando da pasta será assumido por Dario Durigan, atual secretário-executivo do ministério.

As declarações foram feitas durante discursos na Caravana Federativa, em São Paulo.

“É dele que vocês vão cobrar muitas coisas”, disse Lula, ao anunciar Durigan para comandar a Fazenda no lugar de Haddad.

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Mais tarde nesta quinta, em entrevista coletiva no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, Haddad deve anunciar sua pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de outubro deste ano.

Fonte: InfoMoney