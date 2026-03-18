18/03/2026
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Haddad diz que nome de Dario Durigan está ‘bem encaminhado’ para a Fazenda

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O Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a indicação do secretário executivo Dario Durigan, para o seu lugar no comando da pasta está bem encaminhada. Contudo, ele evitou confirmar o nome do número 2 da Fazenda, alegando quem anuncia é presidente Lula.

— Vocês vão ter um grande ministro que, se Deus quiser, vai poder atendê-los bem— disse o ministro ao deixar o prédio da Fazenda.

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Indagado se estaria confirmando o nome de Durigan como substituto, respondeu:

BAIXE AQUI DE GRAÇA

— O presidente é quem anuncia essas coisas, mas está bem encaminhado,

Haddad deixa o Ministério da Fazenda na sexta-feira para se dedicar à pré-campanha ao governo de São Paulo. Nessa quinta-feira, ele acompanha o presidente Lula em viagem a São Paulo.

Fonte: InfoMoney

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