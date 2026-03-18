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Harry e Meghan rebatem fama de mandona e acusam revista de machismo

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Harry e Meghan rebatem fama de mandona e acusam revista de machismo

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Representante legal do casal desmentiu que a duquesa abandone chamadas de vídeo por estar ofendida e explicou que as pausas são causadas pelos filhos

Henrique Carlos

18/03/2026 às 10:22

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Harry e Meghan rebatem fama de mandona e acusam revista de machismo

Príncipe Harry e Meghan Markle (Reprodução / ABC)

          O príncipe Harry, de 41 anos, e Meghan Markle, de 44, decidiram quebrar o silêncio e rebater publicamente uma série de alegações polêmicas envolvendo a dinâmica de trabalho do casal nos bastidores de Hollywood. O estopim para a rara manifestação oficial foi uma reportagem da revista Variety de terça-feira (17/3), que pintava a ex-atriz como uma figura autoritária.

          Segundo fontes ouvidas pela publicação, a duquesa teria o hábito de interromper o marido constantemente, cortando suas falas pela metade e reformulando seus pensamentos. Essa atitude seria frequentemente precedida por toques no braço ou na coxa do príncipe.

          Veja as fotos

          Abrir em tela cheiaFoto: Reprodução/Instagram Príncipe Harry e Meghan MarkleFoto: Reprodução/Instagram
          Foto: Reprodução/Instagram Príncipe Harry e Meghan MarkleFoto: Reprodução/InstagramFoto: Instagram Príncipe Harry e Meghan juntos em showFoto: Instagram

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          A resposta veio através do advogado da família, Michael J. Kump. Em carta enviada à revista, o representante legal detonou as acusações, classificando o texto como uma tentativa clara de “reforçar a caracterização misógina” de que a duquesa vive dando ordens ao parceiro. O próprio Harry endossou a defesa, chamando a história de “categoricamente falsa”.

          A publicação não parou por aí e também afirmou que Meghan costumava “desaparecer” repentinamente por longos períodos durante chamadas de vídeo. A justificativa seria de que a duquesa abandonava a tela sempre que se sentia ofendida com algum comentário da equipe.

          A equipe jurídica do casal, por outro lado, desmentiu a fofoca revelando uma justificativa que qualquer mãe em esquema de home office entende perfeitamente: a rotina com crianças pequenas. O advogado explicou que a duquesa apenas desliga a câmera ou o microfone para lidar com as interrupções inesperadas do príncipe Archie, de 6 anos, e da princesa Lilibet, de 4.

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          Fonte: Portal Leo Dias

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