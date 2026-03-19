Histórias que inspiram: mulheres que energizam o Acre

No mês dedicado às mulheres, a Energisa Acre celebra a força, a coragem e a determinação feminina que estão transformando o setor elétrico no estado. Cada vez mais presentes em áreas técnicas e de liderança, elas rompem barreiras, ocupam espaços historicamente masculinos e inspiram outras mulheres a trilhar o mesmo caminho.

Como parte dessa iniciativa, a empresa realizou no ano passado o primeiro curso de formação exclusivo para mulheres eletricistas, em parceria com o Senai. Formaram 21 mulheres em dezembro, reforçando o compromisso da distribuidora com a ampliação da presença feminina nas áreas técnicas. A expectativa é que novas vagas para atuação em campo sejam abertas na empresa.

Entre essas profissionais que fazem a diferença, destacam-se as eletricistas, mulheres que enfrentaram desafios, superaram preconceitos e hoje desempenham funções essenciais para garantir conforto, segurança e qualidade no fornecimento de energia aos acreanos.

Juntas, elas somam força

No dia a dia, Maria Nilcione e Angélica Feitosa trabalham lado a lado, compartilham experiências, apoiam uma à outra e mostram que duas mulheres juntas iluminam muito mais do que ruas e casas: iluminam caminhos, possibilidades e futuros.

Com dois anos de atuação na Energisa, Maria Nilcione, começa sua rotina cedo: chega à base, organiza o veículo e segue para o campo realizando religas e atendimentos técnicos. Para ela, cada visita é uma oportunidade de melhorar a vida do cliente.

“Quando resolvo o problema e vejo o cliente satisfeito, isso me enche de orgulho. É saber que, como mulher, posso entregar o mesmo resultado que qualquer pessoa da área”, afirma.

Já Angélica Feitosa, prestes a completar cinco anos na profissão e há dois anos e meio na Energisa, transformou sua vida ao trocar o trabalho em uma lavanderia pelo setor elétrico. Após fazer o curso de formação, nunca mais parou. Hoje, seu orgulho é inspirar novas profissionais.

“É muito gratificante quando nos veem na rua e ficam curiosas, perguntam como funciona. A gente conversa, vai explicando como começar, onde fazer o curso. Significa muito saber que inspiramos outras mulheres”, compartilha.

Ela reconhece que o preconceito ainda é um desafio.

“O campo a gente desenrola. O mais difícil sempre foi o preconceito por ser mulher. Mas seguimos firmes”, comenta.

Mulheres abrindo caminhos no interior do Acre

No segundo maior município do estado, Cruzeiro do Sul, as mulheres também fazem história atuando no time de campo, integrando duplas mistas e mostrando, todos os dias, que competência não tem gênero.

O coordenador da Energisa Acre, Claudio César, destaca que a presença feminina tem fortalecido o trabalho das equipes e ampliado as oportunidades dentro da área técnica.

“Temos duas eletricistas no polo do Juruá. Elas fazem dupla com homens, até como forma de desenvolver melhor suas habilidades e ganhar confiança na realização das atividades”, explica.

Uma dessas histórias é a de Jardane Barbosa, a primeira mulher eletricista no polo do Juruá. Atuando há um ano na Energisa, sua trajetória começou quando trabalhava como técnica de segurança em uma empresa prestadora de serviço da própria concessionária. Ao acompanhar as equipes em campo, desenvolveu um interesse genuíno pela operação.

“Observei que a presença feminina no setor ainda era restrita, o que despertou minha curiosidade e motivação. Assim que o Senai abriu a primeira turma, busquei a especialização de imediato. Minha meta era estar qualificada para, quando surgisse uma oportunidade na Energisa, conseguir ocupar esse espaço”, comenta.

Jardane conta que ingressar em um cenário majoritariamente masculino foi desafiador, mas ela se concentrou em demonstrar sua competência técnica.

“Com o tempo, conquistei o respeito e o apoio dos colegas, transformando a resistência inicial em convivência e cooperação. Superar esse desafio me traz uma satisfação profunda, porque sei que abri caminhos”, afirma.

A energia de quem está começando vem de Celiane da Silva. Com menos de dois meses de atuação como eletricista de rede de distribuição, ela já demonstra segurança, entusiasmo e orgulho pela profissão.

Para Celiane, a presença feminina no setor representa transformação.

“Tem sido muito transformador. As mulheres trazem novas ideias, novos projetos e outras formas de pensar. É desafiador, mas também muito gratificante”, relata.

Ela destaca ainda o quanto é significativo representar outras mulheres no Acre.

“Eu me sinto muito honrada. Já recebi elogios de mães e filhas durante os atendimentos, me parabenizando pela coragem. Isso é maravilhoso. Mostra que somos capazes de tudo”, finaliza.

O programa afirmativo para mulheres do Grupo Energisa, estimula autonomia, capacitação e crescimento das colaboradoras em todas as áreas da empresa. Reforçando o compromisso com a diversidade, o incentivo à igualdade de gênero e a promoção do desenvolvimento profissional feminino dentro do setor elétrico.