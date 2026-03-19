19/03/2026
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Hoje é o Dia do Cuscuz mas você pode estar consumindo ele errado

Do cuscuz tradicional à famosa baixaria acreana, entenda como aproveitar esses alimentos típicos sem prejudicar sua saúde e seus resultados

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Hoje é o Dia do Cuscuz mas você pode estar consumindo ele errado
Reprodução

Hoje é o Dia do Cuscuz, e se tem um alimento que representa bem a nossa cultura alimentar, especialmente aqui no Norte, é ele. Presente no café da manhã, no pré-treino ou até nas refeições principais, o cuscuz é um clássico, simples, acessível e cheio de história.

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E aqui no Acre, ele ganha uma versão ainda mais marcante: a famosa baixaria. Uma combinação intensa, saborosa e muito querida, mas que também exige atenção quando o assunto é saúde.

O cuscuz é vilão ou aliado?

O cuscuz, feito a partir do milho, é uma excelente fonte de carboidrato, responsável por fornecer energia para o corpo.

✔️ Sem glúten
✔️ Fácil digestão
✔️ Prático e acessível

Mas ele tem um ponto importante: é pobre em proteína e fibra. Ou seja, quando consumido sozinho, pode gerar fome rápida e baixa saciedade.

O erro mais comum

O problema não está no cuscuz, mas na forma como ele é consumido.

  • Cuscuz com manteiga apenas
  • Cuscuz em grandes quantidades
  • Falta de proteína na refeição

Isso favorece picos de glicose e mais fome ao longo do dia.

E a baixaria acreana?

A tradicional baixaria, geralmente composta por cuscuz, carne moída, ovo e temperos, é um prato culturalmente rico — mas também calórico e mais pesado, principalmente dependendo do preparo e da quantidade de gordura utilizada.

Isso não significa que você precisa excluir.

O segredo está no equilíbrio.

Como consumir de forma mais estratégica?

✔️ Mantenha o cuscuz, mas ajuste a quantidade
✔️ Prefira carnes magras ou reduza o excesso de gordura
✔️ Controle o uso de óleo e manteiga
✔️ Inclua vegetais sempre que possível
✔️ Evite consumir com frequência exagerada

Dica prática:

Uma baixaria adaptada pode ser uma ótima refeição pós-treino ou café da manhã reforçado, desde que bem ajustada.

Cuscuz e baixaria engordam?

Nenhum alimento isolado engorda.

O ganho de peso está ligado ao excesso ao longo do dia.

Tanto o cuscuz quanto a baixaria podem fazer parte da rotina, o que muda é a forma, a frequência e a quantidade.

Valorizar alimentos regionais como o cuscuz e a baixaria também é valorizar nossa cultura.

A nutrição não precisa excluir, ela precisa ensinar a ajustar.

Com equilíbrio, é possível manter suas raízes e ainda cuidar da sua saúde e dos seus resultados.

Referências Bibliográficas:

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO); Guia Alimentar para a População Brasileira – Ministério da Saúde.

Luana Diniz 
Foto: Clara Lis

Luana Diniz – Nutricionista Clínica Esportiva | CRN7 16302
Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva. Referência em emagrecimento, hipertrofia e recomposição corporal, com foco em resultados sustentáveis e estratégia individualizada.

Realiza atendimentos presenciais em Rio Branco (AC) e online, auxiliando pacientes a melhorar a relação com a alimentação, otimizar performance e transformar o corpo com consistência, sem radicalismos.

É colunista do ContilNet e parceira da Be Strong Fitness, levando informação de qualidade e prática para o dia a dia.

📲 Agendamentos e conteúdos: @luanadiniznutricionista

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