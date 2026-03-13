14/03/2026
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Homem acusado de sequestro e cárcere privado é preso no interior do Acre

A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (13), em Rodrigues Alves

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localizado em casa após diligências da equipe policial
O suspeito foi localizado em casa após diligências da equipe policial | Foto: Cedida

Um homem acusado do crime de sequestro e cárcere privado, ocorrido em 2017, foi preso na manhã desta sexta-feira (13) pela Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves.

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Segundo o delegado Marcílio Laurentino, a atual companheira do homem teria procurado a delegacia para pedir uma medida protetiva de urgência na última quinta-feira (12), e ao realizar a pesquisa, a polícia localizou o mandado de prisão. Com isso, o delegado saiu com a equipe, localizando o homem em sua residência, tendo a vítima informado que já tinham retornado e iria retirar a medida, mas em virtude da ordem de prisão, o delegado recolheu o homem ao cárcere.

Após o trabalho da Polícia Judiciária, o homem passará por audiência de custódia, e a Justiça decidirá se manterá ou não sua prisão. Caso a prisão seja confirmada, o homem será encaminhado à Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.

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