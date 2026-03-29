29/03/2026
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Homem agride companheira e explode botijão de gás em condomínio

Incêndio criminoso iniciado por agressor atinge três casas e mobiliza Defesa Civil no centro de São Paulo

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Homem agride companheira e explode botijão de gás em condomínio
O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que se espalharam rapidamente após a explosão de um botijão de gás/ Foto: Reprodução

O que começou como uma crise de ciúmes terminou em uma cena de guerra no bairro do Brás, região central de São Paulo, na manhã deste domingo (29). João Paulo Pereira foi preso em flagrante pela polícia após agredir a companheira, Maria Valqueres da Silva, e incendiar o apartamento onde ela morava. O ataque criminoso provocou a explosão de um botijão de gás, fazendo com que o fogo se alastrasse para outras duas residências vizinhas, colocando em risco a vida de dezenas de moradores.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a violência teve início ainda na noite de sábado (28). João Paulo teria se descontrolado ao ver mensagens no celular de Maria. Durante a discussão, ele a enforcou, a empurrou e utilizou uma faca para ameaçá-la de morte. A vítima conseguiu deixar o imóvel, mas a fúria do agressor não cessou.

Explosão e Pânico no Prédio

Já na manhã deste domingo, aproveitando que Maria não estava no local, o suspeito ateou fogo no mobiliário. O calor intenso provocou a explosão de um botijão de gás, aumentando o poder de destruição das chamas. O Corpo de Bombeiros trabalhou intensamente para evitar que o incêndio consumisse todo o bloco, enquanto a Defesa Civil foi acionada para realizar uma perícia estrutural urgente nas áreas atingidas.

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João Paulo foi capturado em flagrante e encaminhado à delegacia, onde foi autuado por lesão corporal, ameaça em contexto de violência doméstica e incêndio criminoso. O caso segue sob investigação, mas o rastro de destruição física e o trauma psicológico deixado na vítima e nos vizinhos reforçam a periculosidade de agressores que utilizam o fogo como arma de retaliação.

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