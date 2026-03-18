“Homem-Aranha: Um Novo Dia” tem primeiro trailer divulgado; assista!

Novo capítulo mostra Peter Parker, interpretado por Tom Holland, já adulto, isolado e enfrentando ameaças inéditas

Heloísa Cipriano

18/03/2026 às 09:53

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O quarto longa protagonizado por Tom Holland no papel do Homem-Aranha teve seu primeiro trailer apresentado ao público nesta quarta-feira (18/3). A produção, intitulada “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, já tem lançamento confirmado para 30 de julho nos cinemas brasileiros.

Na nova história, o personagem aparece alguns anos após os acontecimentos de “Homem-Aranha: Sem Volta para Casa”, lançado em 2021. Agora mais velho, Peter Parker vive sozinho e precisa reconstruir a própria identidade depois de ter sido apagado da memória das pessoas que ama. Ao mesmo tempo em que se dedica integralmente à defesa de Nova York, ele enfrenta mudanças físicas provocadas por seus poderes, além de lidar com uma série de crimes misteriosos que sinalizam a chegada de um adversário perigoso.

Veja as fotos

Abrir em tela cheia Frame do trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”Reprodução: YouTube/Sony Pictures Brasil Frame do trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”Reprodução: YouTube/Sony Pictures Brasil Frame do trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”Reprodução: YouTube/Sony Pictures Brasil Frame do trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”Reprodução: YouTube/Sony Pictures Brasil Frame do trailer de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”Reprodução: YouTube/Sony Pictures Brasil

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Na prévia divulgada, o público acompanha um herói mais solitário e pressionado pelas consequências de suas escolhas. Determinado a proteger a cidade, ele passa a atuar como um vigilante em tempo integral, enquanto tenta lidar com conflitos internos e a saudade da vida que deixou para trás.

A trama também indica que o herói contará com o apoio de Bruce Banner, o Hulk, para encarar os novos desafios. A presença de personagens ligados ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) reforça a conexão do longa com a saga maior dos super-heróis.

O elenco traz de volta Zendaya como MJ e Jacob Batalon no papel de Ned, melhor amigo do protagonista. Michael Mando também retorna como o vilão Escorpião. Entre as novidades, estão Sadie Sink, Tramell Tillman e Jon Bernthal, que volta a interpretar o Justiceiro. Mark Ruffalo completa o time ao reprisar o papel de Hulk.

O roteiro fica novamente a cargo de Chris McKenna e Erik Sommers, responsáveis pelos três filmes anteriores da franquia. A direção é de Destin Daniel Cretton, conhecido por comandar “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”. A nova produção dá continuidade direta aos eventos do longa lançado em 2021, quando diferentes versões do Homem-Aranha se uniram para conter o colapso do multiverso.

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Fonte: Portal Leo Dias