Homem armado rouba moto de mulher no Centro de Cruzeiro do Sul

Uma mulher foi vítima de um assalto na tarde desta terça-feira (17), enquanto trafegava de motocicleta pela ladeira do São José, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com o relato da vítima, um homem entrou repentinamente na frente da moto, obrigando-a a parar. Armado, o suspeito anunciou o assalto e levou o veículo, uma Honda CG 160 Titan.

A ação ocorreu por volta das 16h30, em uma área de grande movimentação, nas proximidades do Centro da cidade, o que chamou a atenção pela ousadia do criminoso.

Após o crime, a vítima procurou a Polícia Civil do Acre e registrou a ocorrência na delegacia, na tentativa de recuperar a motocicleta.

Segundo a mulher, o suspeito aparenta ter cerca de 18 anos. O caso deve ser investigado pelas autoridades.