06/03/2026
ContilPop
Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana
Amigo revela como Britney Spears está após prisão e ida ao hospital
Com 88 anos, Jane Fonda revela segredo para longevidade e bem-estar
Por que O Agente Secreto vai estrear no streaming antes do previsto?
Após sonho de ser médico, Davi Brito anuncia carreira como lutador de boxe
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’

Homem de 59 anos é preso suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira no Acre

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial e será encaminhado para audiência de custódia

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O homem foi preso nesta sexta-feira
O homem foi preso nesta sexta-feira/Foto: cedida

Um homem, identificado pelas iniciais J. F. D. S., de 59 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (6), em Senador Guiomard, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Segundo informações da polícia, o crime teria ocorrido em janeiro deste ano, na zona rural do município. Após procurar a delegacia para registrar a ocorrência, a vítima foi ouvida pelos investigadores e encaminhada para exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões compatíveis com as agressões relatadas pela mulher.

LEIA MAIS: Homem é preso após esfaquear ex-companheira: ‘Só vou parar quando te ver assim’

Diante disso, a autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário.

O delegado responsável pelo caso, Rômulo Barros, destacou a importância da denúncia. “Assim que a vítima procurou a delegacia, foram adotadas todas as medidas necessárias para apurar os fatos e resguardar sua integridade. A prisão preventiva é uma medida importante para interromper o ciclo de violência e garantir que o suspeito responda pelos atos perante a Justiça”, afirmou o delegado.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial e será encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais cabíveis.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost