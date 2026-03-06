Homem de 59 anos é preso suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira no Acre

Um homem, identificado pelas iniciais J. F. D. S., de 59 anos, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (6), em Senador Guiomard, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira.

Segundo informações da polícia, o crime teria ocorrido em janeiro deste ano, na zona rural do município. Após procurar a delegacia para registrar a ocorrência, a vítima foi ouvida pelos investigadores e encaminhada para exame de corpo de delito, que confirmou a existência de lesões compatíveis com as agressões relatadas pela mulher.

LEIA MAIS: Homem é preso após esfaquear ex-companheira: ‘Só vou parar quando te ver assim’

Diante disso, a autoridade policial responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário.

O delegado responsável pelo caso, Rômulo Barros, destacou a importância da denúncia. “Assim que a vítima procurou a delegacia, foram adotadas todas as medidas necessárias para apurar os fatos e resguardar sua integridade. A prisão preventiva é uma medida importante para interromper o ciclo de violência e garantir que o suspeito responda pelos atos perante a Justiça”, afirmou o delegado.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido à unidade policial e será encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição do Poder Judiciário para os procedimentos legais cabíveis.