Homem é baleado ao buscar filhos na casa da ex-companheira no Acre

S.S, de 53 anos, foi atingido por um disparo de arma de fogo na tarde desta sexta-feira, enquanto tentava buscar os filhos na residência da ex-companheira, localizada no Ramal Bujari, acesso ao Assentamento Walter Arce, no município de Bujari, interior do Acre.

De acordo com informações repassadas pelas autoridades, a vítima possui guarda compartilhada das crianças e havia se deslocado de motocicleta até o local para buscá-las. Durante o momento em que conversava com os filhos, embaixo de uma árvore, o atual companheiro da ex-esposa, identificado como Ronilson, se aproximou armado com uma espingarda.

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Ainda segundo a polícia, o suspeito efetuou um disparo que atingiu a coxa direita da vítima. Após o ataque, ele teria retornado para dentro da residência com a intenção de pegar mais munições.

Mesmo ferido, o homem conseguiu deixar o local por conta própria, conduzindo a motocicleta até a delegacia do município de Bujari, onde pediu socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma equipe de suporte básico, que realizou os primeiros atendimentos ainda na unidade policial. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando estado de saúde estável.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil de Bujari, que deve apurar as circunstâncias e a motivação do crime.