18/03/2026
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Homem é baleado em Taguatinga e polícia prende atirador em flagrante

Tiroteio em Taguatinga deixa um homem ferido e outro preso por tráfico e homicídio tentado

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Divulgação/PMDF

A noite deste domingo (15/03) foi marcada por momentos de pânico na região da Samdu Norte, em Taguatinga, no Distrito Federal. Um desentendimento em um bar no Setor E Norte (QNE) evoluiu para um tiroteio que deixou uma pessoa ferida e resultou na prisão de um homem de 25 anos.

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A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) por volta das 20h18.

De acordo com as autoridades, a confusão teria começado dentro do estabelecimento e se estendido para a via pública. O suspeito detido foi conduzido à Central de Flagrantes da Polícia Civil e responderá por crimes graves, incluindo tentativa de homicídio, tráfico de substância entorpecente e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Ferido em estado hospitalar

Um segundo envolvido, um homem de 27 anos, também apontado como um dos autores da tentativa de homicídio, foi atingido durante a troca de tiros. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Até a manhã desta segunda-feira (16/03), o estado de saúde dele não havia sido detalhado pela equipe médica.

Investigação em curso

O caso foi inicialmente registrado no plantão da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga), mas as investigações seguem agora sob a responsabilidade da 17ª Delegacia de Polícia. Os agentes buscam identificar se houve a participação de outras pessoas e qual seria a motivação exata do conflito, além de apurar a origem da arma de uso restrito apreendida.

Moradores da região relataram que o barulho dos disparos causou correria e que muitos estabelecimentos vizinhos fecharam as portas mais cedo temendo novos confrontos.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet

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