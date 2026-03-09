Polícia investiga homicídio com sinais de violência em Mâncio Lima

A Polícia Militar do Acre confirmou o registro de um homicídio ocorrido na última sexta-feira (6) no bairro São Vidal, nas proximidades da entrada do Chaparral, no município de Mâncio Lima, interior do estado.

De acordo com o Relações Públicas da Polícia Militar, Alessandro Martins, a guarnição foi acionada após um policial civil informar que havia recebido a notícia de que um corpo estava dentro de uma residência em construção.

Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da informação e encontraram o corpo de um homem já sem vida e com sinais evidentes de violência. A área foi isolada e a perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos necessários.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido e o boletim de ocorrência foi registrado. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil do Acre.

Informações preliminares levantadas no local indicam que a vítima teria sido acusada, dias antes, de tentar abusar de uma criança de aproximadamente oito anos. A suspeita é de que o crime possa ter sido cometido como forma de represália por integrantes de organização criminosa, hipótese que também será apurada pelas autoridades.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias do crime.