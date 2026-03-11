11/03/2026
Homem é preso após ameaçar dono de lanchonete no interior do Acre

O dono do local relatou que estava fechando a lanchonete quando avistou o suspeito nas proximidades

O caso foi registrado na delegacia para a adoção das providências legais cabíveis.
Um homem foi preso após ameaçar o proprietário de uma lanchonete em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. O caso foi registrado na delegacia depois que o suspeito foi reconhecido como autor de um furto ocorrido dias antes no estabelecimento.

De acordo com o registro policial, o dono do local relatou que estava fechando a lanchonete quando avistou o suspeito nas proximidades. O homem teria sido responsável pelo furto de diversos produtos do estabelecimento dias antes. Ao ser questionado sobre os objetos levados, o indivíduo passou a ameaçar o proprietário.

Ainda segundo o relato, o comerciante e um funcionário tentaram conter o suspeito enquanto acionavam a polícia. Nesse momento, o homem correu em direção à delegacia.

Ao chegar ao local e ouvir a versão da vítima, um agente da Polícia Civil do Acre deu voz de prisão ao suspeito pelo crime de ameaça. Durante a abordagem, ele ainda teria reagido à prisão e tentado fugir, sendo necessário o uso proporcional da força e o uso de algemas para contê-lo.

Entre os objetos furtados do estabelecimento estão talheres, um uísque, vinho, um rádio comunicador da marca Intelbras, toalhas de mesa, além de outros itens que ainda estavam sendo contabilizados pelo proprietário.

