Homem é preso após arrombar loja no centro de Cruzeiro do Sul

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (13) após arrombar uma loja localizada na área do antigo terminal rodoviário, no centro de Cruzeiro do Sul.

De acordo com a Polícia Militar do Acre, a guarnição foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) após a informação de que um indivíduo estaria furtando um estabelecimento comercial na região.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram o suspeito em atitude suspeita em frente à loja. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir e, durante a fuga, acabou descartando um relógio que havia sido furtado do estabelecimento.

A equipe iniciou acompanhamento e conseguiu interceptar o homem ainda na área central da cidade. Durante a abordagem, ele confessou ter praticado o furto e afirmou que teria contado com a participação de outro indivíduo, que não foi localizado.

Ao retornarem ao estabelecimento, os policiais constataram que a porta da loja havia sido arrombada, apresentando sinais de rompimento após ser empurrada para dentro e sair do trilho.

Com o suspeito também foi encontrada uma bolsa contendo alguns objetos pessoais. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Polícia Civil do Acre, onde ficou à disposição da Justiça.