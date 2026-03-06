06/03/2026
Homem é preso após esfaquear ex-companheira: ‘Só vou parar quando te ver assim’

Um homem de 28 anos foi preso após tentar matar a ex-companheira a facadas e agredir a ex-sogra na manhã desta quinta-feira (5), na Vila Jacuí, zona leste de São Paulo. As vítimas foram salvas por vizinhos, que arrombaram a porta da casa onde ocorreram as agressões.

Segundo o boletim de ocorrência, o ataque teria sido motivado por ciúmes. Durante a agressão, o homem teria afirmado que “só pararia quando a visse morta”.

A polícia foi acionada após gritos de socorro no imóvel. No local, a mãe da vítima contou que o ex-genro tentou matar a filha com uma faca. Ao presenciar a tentativa de homicídio, ela tentou impedir o ataque e chegou a segurar a lâmina com as próprias mãos, mas acabou sendo arremessada pelo agressor.

A ex-companheira sofreu ferimentos graves no abdômen, na mama e na cabeça. Em vídeo gravado no hospital, ela relatou aos policiais que as agressões começaram depois que o homem acessou seu celular sem autorização e encontrou mensagens em que ela planejava deixar a casa.

De acordo com o relato da vítima, ela estava dormindo quando foi acordada pelo agressor sob ameaças de morte. O homem teria impedido que ela saísse do imóvel.

A mulher conseguiu sair da residência e pedir ajuda à mãe, mas acabou retornando ao local. As duas foram trancadas dentro da casa pelo agressor e as agressões continuaram.

A vítima, que é haitiana, afirmou ter sido atingida com golpes de faca na cabeça, nas costas e no abdômen. O filho dela estava no local e presenciou toda a agressão.

Segundo a polícia, o casal manteve um relacionamento por cerca de dois anos e havia se separado há três semanas justamente por causa das agressões. A mulher já havia registrado boletim de ocorrência anteriormente e solicitado medidas protetivas de urgência contra o ex-companheiro.

Após a fuga das vítimas, o homem permaneceu dentro da casa e passou a se ferir com a mesma faca utilizada no ataque, atingindo o próprio pescoço.

O agressor também precisou ser socorrido e encaminhado ao hospital antes de ser preso. Após receber alta médica, a prisão em flagrante deverá ser convertida e o suspeito permanecerá detido.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio, violência doméstica, lesão corporal e ameaça. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva do suspeito e aguarda decisão da Justiça.

