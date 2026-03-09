Homem é preso por embriaguez ao volante durante blitz no interior do Acre

09/03/2026
ContilPop
Um homem foi preso por dirigir sob efeito de álcool durante uma blitz de trânsito realizada neste fim de semana em Sena Madureira, no interior do Acre. A ação foi conduzida por policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM).

De acordo com as informações, durante a fiscalização os policiais abordaram o condutor e perceberam sinais visíveis de embriaguez. Ao realizar a verificação no interior do veículo, os agentes encontraram várias garrafas de cerveja, o que reforçou a suspeita de que o motorista havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Diante da situação, os policiais deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais cabíveis.

No Brasil, dirigir sob a influência de álcool é crime, conforme estabelece o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997). A legislação prevê pena de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir para quem for flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool ou outras substâncias psicoativas.

As operações de fiscalização realizadas pela Polícia Militar têm como objetivo reforçar a segurança no trânsito e prevenir acidentes, especialmente em períodos de maior circulação de veículos.

