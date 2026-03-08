Homem é preso suspeito de matar esposa a socos e confessar crime nas redes sociais

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria esposa a socos na madrugada deste domingo (8), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O caso ocorreu justamente no Dia Internacional da Mulher e é investigado como feminicídio.

O suspeito foi identificado como Pedro Ubiratan de Oliveira, montador de móveis. Segundo informações da Polícia Militar, ele chegou a publicar vídeos nas redes sociais antes e depois do crime.

A denúncia foi registrada por volta das 6h da manhã. Policiais foram até o local após receberem informações de que a irmã do suspeito estava em estado de choque e temia pela segurança da cunhada.

De acordo com a polícia, a denunciante relatou ter assistido a vídeos gravados pelo próprio suspeito com ameaças à vítima. Em outra gravação, ele teria indicado que havia consumado o crime.

Quando os agentes chegaram ao imóvel, encontraram o corpo de Thais Rodrigues Rocha de Oliveira, de 34 anos, já sem vida. A vítima apresentava sinais de espancamento, com lesões concentradas principalmente no rosto.

Após o crime, o suspeito deixou o local e chegou a ser considerado foragido. Segundo relatos da irmã dele, Pedro poderia ter fugido para a casa da mãe.

Os policiais iniciaram buscas na região e localizaram o homem no bairro Caieiras, também em Praia Grande. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação das autoridades.

Metrópoles