Homem é preso suspeito de matar o próprio tio e incendiar corpo na zona rural do Acre

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), na Colocação São Francisco

As primeiras informações apontam que o assassinato teria sido motivado por um desentendimento envolvendo limites de terras entre familiares | Foto: Cedida
A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (6), um jovem de 20 anos, identificado pelas iniciais D. A. de A., suspeito de assassinar o próprio tio, o colono Maricélio S. A., de 42 anos, na zona rural do município de Assis Brasil, interior do estado.

O crime ocorreu na noite de quinta-feira (5), na Colocação São Francisco, uma área rural de difícil acesso. Logo após tomar conhecimento do caso, investigadores da delegacia de Assis Brasil iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Para chegar até a comunidade Bananal, onde o suspeito estaria escondido, a equipe policial saiu da cidade por volta das 3h40 da madrugada e percorreu aproximadamente três horas de viagem por via fluvial. Ao chegar à região, os agentes receberam informações de moradores indicando que o jovem estava em sua residência, localizada a cerca de 15 minutos da margem do rio.

Depois da prisão, os policiais recolheram o corpo e conduziram o suspeito, juntamente com a arma do crime, até a delegacia

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito deitado dentro da casa. Ele recebeu voz de prisão ainda no imóvel. De acordo com o delegado Luccas Vianna, o jovem confessou o crime no momento da abordagem e entregou voluntariamente a arma utilizada no homicídio, uma escopeta tipo revólver calibre 16.

As primeiras informações apontam que o assassinato teria sido motivado por um desentendimento envolvendo limites de terras entre familiares. A discussão teria evoluído para o crime, considerado pela polícia como motivado por razão fútil.

Ainda segundo relatos preliminares, Maricélio teria sido morto na frente da esposa e de uma criança de sete anos. Após cometer o homicídio, o suspeito ainda teria ateado fogo no corpo da vítima.

Depois da prisão, os policiais recolheram o corpo e conduziram o suspeito, juntamente com a arma do crime, até a delegacia de Assis Brasil, onde foram realizados os procedimentos legais.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes e circunstâncias do caso.

