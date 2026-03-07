Homem encontra filhote de jacaré debaixo de ponte e devolve animal ao rio Madeira

Um homem identificado como Renato encontrou um filhote de jacaré debaixo de uma ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho, capital de Rondônia. A situação foi registrada em vídeo e acabou chamando atenção de pessoas que estavam no local.

Nas imagens, o homem aparece imobilizando o animal com cuidado para evitar qualquer tipo de risco. Em seguida, ele devolve o filhote às águas do Rio Madeira, permitindo que o animal retorne ao seu habitat natural.

A cena despertou curiosidade entre quem presenciou o momento e rapidamente começou a circular nas redes sociais, gerando comentários sobre o encontro inesperado com o animal silvestre.

Especialistas alertam que, em situações como essa, o mais indicado é acionar órgãos ambientais responsáveis pelo manejo de animais silvestres, evitando riscos tanto para as pessoas quanto para o próprio animal.

Veja o vídeo: