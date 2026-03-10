Homem escapa de míssil em Israel vídeo mostra momento da explosão

Imagens impressionantes de câmeras de segurança registraram o exato momento em que um homem escapa por pouco de ser atingido por míssil em Israel nesta segunda-feira (9).

O incidente ocorreu na cidade de Or Yehuda, na região central do país, durante uma chuva de projéteis lançada contra o território israelense.

No vídeo, é possível ver o pedestre caminhando tranquilamente quando o explosivo atinge o solo a poucos metros de distância. A força do impacto gera uma nuvem cinza de fumaça e destroços, arremessando o homem ao chão.

Segundos depois, uma pessoa corre para socorrê-lo sob o som de sirenes e explosões ao fundo.

Estado de saúde e relatos de testemunhas

A prefeitura de Or Yehuda, que divulgou as imagens oficiais, confirmou que o homem sobreviveu, mas ficou gravemente ferido devido à proximidade da detonação.

Testemunhas locais descreveram o cenário como de guerra total. “As paredes da casa, o cômodo reforçado — tudo tremeu”, relatou um morador ao portal Y Net Global.

Câmera de segurança registra impacto de míssil a poucos metros de pedestre em Israel | Foto: Divulgação/Prefeitura de Or Yehuda

Vítimas fatais e ogivas de fragmentação

O míssil em questão faz parte de uma ogiva de fragmentação, projetada para espalhar bombas menores sobre uma área ampla. Infelizmente, nem todos tiveram a mesma sorte do homem registrado no vídeo:

Duas mortes confirmadas: Rustam Golumov (61) e Amid Murtuzov (40) morreram em um canteiro de obras em Yehud.

Feridos graves: Além do homem em Or Yehuda, outras pessoas foram atingidas por estilhaços em cidades vizinhas.

Danos estruturais: Contêineres de metal e fachadas de prédios ficaram crivados de buracos devido à tecnologia de fragmentação do armamento.

Reação das autoridades

O prefeito de Petah Tikva, Rami Greenberg, manifestou profundo pesar pelas mortes de moradores de sua cidade. “Este incidente nos lembra mais uma vez o tipo de inimigo que enfrentamos”, afirmou o líder municipal, reforçando que o governo prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas do ataque iraniano.

Fonte: Metrópoles

Dirigido por ContilNet