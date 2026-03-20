Homem fica ferido após reagir a tentativa de assalto na capital acreana

Um homem de 46 anos ficou ferido durante uma tentativa de assalto registrada na noite desta sexta-feira (20), em via pública no conjunto Procon, em Rio Branco.

De acordo com informações apuradas, a vítima, identificada como José Paulo dos Santos Silva, foi surpreendida por criminosos que se aproximaram em uma motocicleta. Um dos suspeitos estava armado e anunciou o assalto.

Ainda segundo relatos, José Paulo reagiu à abordagem, entrando em luta corporal com o assaltante. Durante o confronto, o criminoso efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima de raspão na região da orelha.

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Além do ferimento causado pelo tiro, o homem também sofreu outras lesões físicas, incluindo fratura no nariz, provocada por golpes com capacete, e uma luxação no ombro.

Testemunhas que presenciaram a ação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma equipe ao local. Após receber os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.

Policiais militares realizaram buscas nas proximidades na tentativa de localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.