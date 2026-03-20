Uma brincadeira doméstica entre pai e filha tomou proporções nacionais nesta sexta-feira (20/03). A influenciadora Maria Luiza, conhecida como Lui, viu seu perfil explodir após publicar um vídeo comparando o próprio pai ao apresentador Luciano Huck.

A semelhança é tão gritante que muitos internautas chegaram a questionar se o registro não passava de um filtro de Inteligência Artificial (IA).

“Gente, e meu pai que é o Luciano Huck? Que loucura é essa?”, brincou Lui no vídeo que já acumula milhares de visualizações. O pai, com bom humor, rebateu na gravação: “Nada a ver, Maria Luiza. Eu sou muito mais bonito que ele”.

A Resposta do “Original”

O momento épico aconteceu quando o próprio comandante do Domingão com Huck notou a publicação. Demonstrando que acompanha o que acontece na rede, Luciano Huck comentou no post da jovem utilizando exatamente a mesma frase do pai dela: “Nada a ver, Maria Luiza, eu sou muito mais bonito que ele”.

Com informações do Metrópoles.

A interação levou os seguidores à loucura. “O multiverso do Huck é real!”, comentou um seguidor. Outros brincaram com a possibilidade de um parentesco escondido: “O Luciano tem outra família e não sabíamos?”.

Fenômeno de Sósias

Não é a primeira vez que Luciano Huck lida com sósias, mas o pai de Lui chamou atenção pela naturalidade dos traços, especialmente o formato do nariz e o sorriso, marcas registradas do apresentador.

Enquanto a polêmica sobre o uso de IA continua dividindo opiniões nos comentários, Lui segue postando novos vídeos do pai para provar que a genética é, de fato, uma “loucura”, como ela mesma definiu.