Homem monitorado por tornozeleira é preso novamente por suspeita de tráfico

Denilso Davila Evangelista, que já responde por tráfico de drogas e é monitorado pela Justiça por meio de tornozeleira eletrônica, foi preso novamente na noite desta segunda-feira (23), em Rio Branco. A ação ocorreu na Travessa São Jorge, no bairro Airton Sena, durante patrulhamento policial na região.

A prisão foi realizada por uma equipe da Companhia GIRO, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que intensificava o policiamento na Baixada da Sobral, área conhecida pelas autoridades como ponto recorrente de comercialização de entorpecentes.

Segundo a polícia, Denilso apresentou comportamento suspeito ao notar a presença da viatura e tentou descartar um objeto, o que motivou a abordagem imediata por parte dos militares.

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Durante a revista pessoal, foram encontrados com o suspeito dois papelotes de skank, além de uma quantia em dinheiro trocado, superior a R$ 80 — valor que, conforme a polícia, é compatível com a prática de tráfico de drogas.

Na sequência, os agentes realizaram buscas no local onde Denilso havia tentado se desfazer do material e localizaram um saco plástico contendo mais uma porção da mesma substância.

Diante das evidências, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o entorpecente apreendido. Denilso foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.