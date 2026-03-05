07/03/2026
Homem morre após perfuração no intestino durante exame de colonoscopia em RO

Paciente teve perfuração no intestino durante o procedimento e passou por cirurgia, mas não resistiu; família registrou denúncia para que o caso seja investigad

Thyago da Silva Severino tinha 34 anos e morreu após complicações registradas durante exame médico em Rondônia.
A morte de um homem de 34 anos após complicações durante um exame médico em uma clínica particular no município de Cerejeiras, em Rondônia, está sendo investigada pelas autoridades. O caso envolve Thyago da Silva Severino, que faleceu no último sábado (28) após sofrer uma perfuração intestinal durante uma colonoscopia.

Segundo informações da família, o exame fazia parte do acompanhamento médico que ele realizava com frequência. Thyago convivia com síndrome nefrótica, condição que exige monitoramento constante e tratamento contínuo.

De acordo com os relatos, durante o procedimento houve uma perfuração no intestino. O médico responsável, que acompanhava o paciente há cerca de oito anos, interrompeu o exame após perceber alterações no órgão e levantou a suspeita de que poderia ter ocorrido a lesão.

Após o problema ser identificado, Thyago recebeu atendimento inicial e foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Cerejeiras. Diante da gravidade da situação, ele precisou ser transferido posteriormente para o Hospital Regional de Vilhena para avaliação e tratamento especializado.

Na sexta-feira (27), o paciente passou por uma cirurgia e foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu sob cuidados médicos. Apesar dos esforços da equipe de saúde, ele não resistiu e morreu na manhã do dia seguinte.

Familiares informaram que procuraram a Polícia Civil para registrar denúncia e solicitar a apuração do ocorrido. O objetivo, segundo eles, é esclarecer as circunstâncias da perfuração e verificar se houve falha ou algum tipo de responsabilidade médica no procedimento.

Até o momento, o médico responsável pelo exame e a clínica onde a colonoscopia foi realizada não haviam se manifestado publicamente sobre o caso.

