08/03/2026
Homem que perseguiu e matou ex na casa de vizinha é preso no litoral de SP

Escrito por Bacci Notícias
homem-que-perseguiu-e-matou-ex-na-casa-de-vizinha-e-preso-no-litoral-de-sp

Um homem foi preso em flagrante neste sábado (7) suspeito de matar a companheira a tiros no bairro Vila Sônia, em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

O feminicídio ocorreu na Rua Edila Amazonina Rodrigues Santos. A arma usada no crime e a motocicleta utilizada na fuga foram apreendidas.

Policiais militares foram acionados por volta das 9h40 para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e briga de casal.

No local, os agentes encontraram a vítima, de 40 anos, caída no chão. Ela havia sido atingida por três tiros — dois no pescoço e um nas costas.

A mulher chegou a ser socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local do crime. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o suspeito foi localizado e preso em flagrante.

O caso foi registrado como feminicídio, violência doméstica, localização e apreensão de objeto e de veículo na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande.

Homem que perseguiu e matou ex na casa de vizinha é preso no litoral de SP

