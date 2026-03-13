13/03/2026
ContilPop
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série

Honda Grupo Star te dá quase 4 mil reais em desconto na linha CG!

Emplacamento mais licenciamento grátis para quem aproveitar a promoção por tempo limitado

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Honda Grupo Star te dá quase 4 mil reais em desconto na linha CG!

Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Honda CG 160 Start e a Honda CG 160 Cargo estão sendo oferecidas com condições especiais nas concessionárias do Grupo Star. Reconhecida como a motocicleta mais vendida do Brasil, a linha CG chega com descontos e benefícios exclusivos para quem deseja adquirir uma moto zero quilômetro, seja para uso pessoal ou profissional.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Um dos destaques da campanha é a versão Cargo, desenvolvida especialmente para quem utiliza a motocicleta como ferramenta de trabalho. O modelo foi projetado para oferecer resistência, economia e praticidade no dia a dia, características essenciais para profissionais que dependem da moto para suas atividades.

A CG 160 Cargo conta com bagageiro traseiro reforçado, com capacidade para transportar até 20 quilos, além de cavalete central que facilita as manutenções do dia a dia. O conjunto ainda inclui chassi robusto, motor 160 cilindradas FlexOne conhecido pelo baixo consumo de combustível e sistema de freios CBS (Combined Brake System), que distribui a frenagem entre as rodas e aumenta a segurança do piloto.

Durante a campanha especial do Dia do Consumidor, os clientes podem aproveitar um desconto de R$ 3.790 na CG 160 Cargo. O modelo, que normalmente é comercializado por R$ 23.690, está sendo oferecido por R$ 19.990.

Além da redução no valor, a promoção inclui benefícios adicionais para quem fechar negócio durante o período da campanha, como emplacamento e licenciamento gratuitos, além de um capacete de brinde.

Segundo a concessionária, a campanha também contempla a CG 160 Start, modelo bastante procurado por quem busca economia, confiabilidade e baixo custo de manutenção.

As condições especiais são válidas por tempo limitado e estão disponíveis em todas as unidades do Grupo Star. Interessados podem procurar a concessionária mais próxima para conhecer os modelos e aproveitar as ofertas da campanha.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.