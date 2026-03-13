Honda Grupo Star te dá quase 4 mil reais em desconto na linha CG!

Em comemoração ao Dia do Consumidor, o Honda CG 160 Start e a Honda CG 160 Cargo estão sendo oferecidas com condições especiais nas concessionárias do Grupo Star. Reconhecida como a motocicleta mais vendida do Brasil, a linha CG chega com descontos e benefícios exclusivos para quem deseja adquirir uma moto zero quilômetro, seja para uso pessoal ou profissional.

Um dos destaques da campanha é a versão Cargo, desenvolvida especialmente para quem utiliza a motocicleta como ferramenta de trabalho. O modelo foi projetado para oferecer resistência, economia e praticidade no dia a dia, características essenciais para profissionais que dependem da moto para suas atividades.

A CG 160 Cargo conta com bagageiro traseiro reforçado, com capacidade para transportar até 20 quilos, além de cavalete central que facilita as manutenções do dia a dia. O conjunto ainda inclui chassi robusto, motor 160 cilindradas FlexOne conhecido pelo baixo consumo de combustível e sistema de freios CBS (Combined Brake System), que distribui a frenagem entre as rodas e aumenta a segurança do piloto.

Durante a campanha especial do Dia do Consumidor, os clientes podem aproveitar um desconto de R$ 3.790 na CG 160 Cargo. O modelo, que normalmente é comercializado por R$ 23.690, está sendo oferecido por R$ 19.990.

Além da redução no valor, a promoção inclui benefícios adicionais para quem fechar negócio durante o período da campanha, como emplacamento e licenciamento gratuitos, além de um capacete de brinde.

Segundo a concessionária, a campanha também contempla a CG 160 Start, modelo bastante procurado por quem busca economia, confiabilidade e baixo custo de manutenção.

As condições especiais são válidas por tempo limitado e estão disponíveis em todas as unidades do Grupo Star. Interessados podem procurar a concessionária mais próxima para conhecer os modelos e aproveitar as ofertas da campanha.