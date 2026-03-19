Horas de terror: mulher é sequestrada, agredida e mantida presa pelo ex

Uma mulher de 43 anos viveu momentos de terror na madrugada desta quinta-feira (19), em Rio Branco, após ser sequestrada, agredida e mantida em cárcere privado pelo ex-marido. Mesmo ferida, ela conseguiu escapar e pedir ajuda.

De acordo com o relato da vítima, identificada como F. da S. de A., o crime teve início ainda na noite anterior, quando ela aguardava um ônibus após sair da escola. O ex-companheiro teria se aproximado em um carro e, sob a alegação de que os filhos do casal haviam sido sequestrados, a obrigou a entrar no veículo.

A partir desse momento, a mulher foi levada para uma área próxima à Vila Custódio Freire, às margens da BR-364. No local, passou a ser agredida com violência. Segundo informações repassadas à polícia, o agressor utilizou um cabo de enxada e também desferiu socos, provocando ferimentos como fratura no nariz, corte e diversos hematomas pelo corpo.

Após as agressões, foi mantida presa dentro de uma residência, sem possibilidade de sair. Já durante a madrugada, ela conseguiu fugir e percorreu o caminho até sua casa, situada na região da Sapolândia, no bairro Hélio Melo, onde buscou socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico. A equipe realizou os primeiros atendimentos ainda no local e encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos ferimentos, o estado de saúde foi considerado estável.

Policiais militares estiveram na unidade hospitalar, colheram informações e registraram a ocorrência. Até o momento, o suspeito não foi localizado.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes e localizar o autor do crime.