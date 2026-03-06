Horóscopo de hoje, 06/03/2026 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) O céu sinaliza um dia de expressividade e sedução para o signo de Áries, trazendo chances de vivências que contribuam para a maturidade emocional. Isso pode gerar postura consciente que concilie razão e intuição. 📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, a sexta-feira poderá ser um momento para reavaliar as necessidades íntimas. O céu indica a chance de um olhar mais apurado sobre padrões emocionais que precisam ser superados.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu indica um aumento na dinâmica social com a chegada de Vênus na área das amizades. Uma postura mais empática e solidária é esperada, fortalecendo suas redes de apoio. É hora de mostrar responsabilidade e maturidade em seus laços.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, a sexta-feira é dia de prazer no ambiente profissional, com Vênus apontando oportunidades para exercitar habilidades e buscar reconhecimento. Foque em equilibrar ambição e vocação, aprendendo com a experiência.

Leão (23/07 – 22/08) O céu indica que para o signo de Leão, a sexta-feira pode trazer prazeres elevados pelo simbolismo cultural, melhorando a autoestima e a visão de vida. Mantenha os pés no chão com suas aspirações, já que certos planetas interagem.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica um mergulho emocional com a chegada de Vênus à área íntima. Reflexões e autocuidados podem ser pontes para o autoconhecimento e melhorar sua autoconfiança.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, a harmonia nos relacionamentos ganha destaque com a presença de Vênus. Esse contexto indica mais empatia e comprometimento, podendo elevar suas parcerias a um novo patamar.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o céu indica um aumento na busca por práticas prazerosas no cotidiano com a chegada de Vênus à essa área de sua vida. Isso pode tornar suas tarefas mais agradáveis e incentivar o autocuidado. Preste atenção aos detalhes, eles podem realçar a qualidade do seu desempenho.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, nesta sexta-feira o céu indica que sua criatividade será evidente com Vênus na área de prazeres. Isso pode melhorar suas iniciativas diárias e habilidades sociais. Importante conciliar diversão e responsabilidades.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, Vênus indica um momento de apreciação e cuidados com seu lar e tradições culturais. Há chance de aumentar a empatia e comprometimento com quem vive com você.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, a sexta-feira reserva uma atmosfera de simpatia e charme, principalmente na comunicação, graças à Vênus. Esse clima favorece trocas afetivas e culturais, colocando em destaque a expressão do pensamento criativo. Conduzir suas palavras com sabedoria pode render bons desdobramentos em suas relações.

