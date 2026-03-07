Horóscopo de hoje, 07/03/2026 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, o sábado indica um aumento da objetividade e praticidade frente aos desafios, com chance de encontrar soluções eficazes. Evite que conflitos afetem suas amizades. 📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, este sábado é um bom dia para fortalecer parcerias e ampliar as interações sociais, graças à Lua na área dos relacionamentos harmoniosa com Sol, Mercúrio e Marte na zona das amizades.

Gêmeos (21/05 – 20/06) O sábado para o signo de Gêmeos propõe organização da rotina. Os astros indicam um dia favorável para proatividade e dinamismo no ambiente de trabalho. Cuide de seu bem-estar, evitando excessos e estresse.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica um sábado propício para a expressão criativa e prazer, com maior confiança na vida. Atenção com gastos e interações com grupos é essencial.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o sábado aponta para um momento propício para desfrutar de prazeres pessoais e fortalecer suas bases materiais. Porém, é importante ficar atento às parcerias, evitando manipulações.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica que a comunicação fica mais dinâmica e assertiva. Isso favorece o convívio, mas lembre-se de respeitar o espaço individual. No amor, problemas rotineiros não devem desgastar a relação.

Libra (23/09 – 22/10) O sábado para o signo de Libra indica uma postura prática com a Lua favorecendo a organização de tarefas e a rotina. Além disso, pode ser um bom momento para aproveitar seus desejos com responsabilidade.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o céu indica elevada autoconfiança, sugerindo momentos de prazer e satisfação dos desejos imediatos. Porém, evite se impor demais nas relações, sobretudo familiares.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, o céu indica fortalecimento interior e suporte familiar para lidar com desafios. No entanto, é recomendável não expor insatisfações exageradamente.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma dinâmica social mais intensa que pode melhorar seu bem-estar. A área de comunicação pode se beneficiar de trocas estimulantes. Há chance de forte tentação para gastos impulsivos, portanto, cautela.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu indica que pode ser um bom momento para focar na gestão de tarefas e defesa de ambições. Há chance de resultados concretos com Lua no setor do trabalho se alinhando com Sol, Mercúrio e Marte na área material. Redefina estratégias para enfrentar desafios.

