Horóscopo do dia: veja a previsão para seu signo neste domingo

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, o céu indica chance de fortalecimento das bases afetivas trazendo confiança para lidar com desafios. Moderação na gestão financeira será essencial com Urano na área material.

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, o céu indica uma maior sintonia com as parcerias, facilitando os acordos diários. Porém, evite decisões apressadas devido a pressões externas.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu indica um maior propósito guiando suas ações, favorecendo rotinas eficientes e segurança financeira, com Sol e Mercúrio na área do trabalho, Lua na área cotidiana e Júpiter na financeira. Urano na área de crises pede estratégias bem definidas para lidar com imprevistos.

Câncer (21/06 – 22/07) O céu indica um impulso na autoconfiança para o signo de Câncer, sugerindo um bom momento para expansão de seus ideais e caminho para a prosperidade. Equilibre o crescimento pessoal e parcerias.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o céu sugere resiliência como aliada na superação de desafios. A Lua na área familiar e Júpiter podem auxiliar a encontrar soluções e a se primorar. É um bom momento para equilibrar vida pessoal e profissional.

Virgem (23/08 – 22/09) Signo de Virgem, o céu indica um aumento na sua capacidade de se comunicar. Com a Lua entrando na casa das ideias e o Sol e Mercúrio na área dos relacionamentos, este pode ser um bom momento para estimular as trocas com suas redes.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, o céu indica fortalecimento de valores pessoais, refletindo em bem-estar e produtividade. Há possibilidade de ações concretas na rotina diária devido à Lua, Sol, Mercúrio e Júpiter. Seja cauteloso com imprevistos.

Escorpião (23/10 – 21/11) O céu indica um bom momento para Escorpião, graças à Lua em seu signo e Sol e Mercúrio na área dos prazeres. Aproveite para valorizar seus interesses, mas lembre-se de respeitar o outro, dica de Urano na área dos relacionamentos.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, o céu indica um aprofundamento sensível nas necessidades emocionais, sugerindo uma postura mais consciente diante dos desafios. É fundamental não ignorar as demandas do dia a dia.

Capricórnio (22/12 – 19/01) O céu indica facilidade para o signo de Capricórnio fortalecer alianças neste domingo, especialmente nas áreas de amizade, comunicação e relacionamentos. Porém, é prudente ao se expor na esfera social.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, este domingo mostra um forte senso de responsabilidade que o impulsiona a abraçar os desafios de trabalho e buscar resultados eficazes. Isso contribui para agilizar o dia a dia, graças a uma boa conexão entre Lua, Sol e Mercúrio. Lembre-se de respeitar o tempo de descanso.

