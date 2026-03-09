Horóscopo de hoje, 09/03/2026 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, a segunda-feira sugere uma reflexão sobre o peso dos acontecimentos e a maturidade das relações, graças à Lua e sua fase minguante. É um bom momento para introspecção e purificação mental. 📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Touro (20/04 – 20/05) A semana convida o signo de Touro a avaliar parcerias e valorizar trocas benéficas. Com a Lua dando a volta na área de relacionamentos e trabalho, e ficando menores na área íntima, pode ser um bom momento para soltar laços abusivos. Dica: ouça mais e valorize as perspectivas diferentes.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu sinaliza um bom momento para equilibrar rotina e bem-estar. Seus relacionamentos estão em pauta, com a Lua apontando necessidade de revisões nesse setor. Há também a oportunidade de revisar ambições e processos profissionais.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica a relevância de selecionar os vínculos sociais, valorizando conexões verdadeiras. Com a Lua na área do dia a dia, foco no bem-estar é sugerido. A prudência nas decisões é recomendada, já que Mercúrio segue numa fase de recuo na casa da espiritualidade.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o céu indica uma chance de entender melhor o universo do próximo e o impacto de cada um na convivência. Neste momento, aperfeiçoar o controle financeiro e dos detalhes concretos da vida é balizado por Mercúrio que passeia pela área patrimonial.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, esta segunda (09/03) pede uma comunicação mais clara. Com a Lua em minguante, pode ser um bom momento para acordos e gestão do cotidiano. Busque maturidade nas reorganizações dos laços, pois Mercúrio retrograda na área de relacionamentos.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, o céu desta semana indica uma necessidade de organização mental e foco na gestão de recursos. A sugestão é um maior senso de economia e evitar gastos desnecessários.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o céu indica que haverá destaque para a vida privada, com chance de ajustes para um lar mais harmonioso e economia doméstica equilibrada. É um bom momento para reduzir a exposição pública.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, a segunda-feira indica um momento favorável para introspecção e autoconhecimento, com a possibilidade de ajustes na vida doméstica com Mercúrio retrógrado.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, a semana traz desafios que exigem articulação coletiva e revisão de estratégias. Cuidado ao opinar sobre temas polêmicos, pois Mercúrio retrógrado pede discrição.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu sinaliza uma semana que impulsiona suas ambições e favorável ao alinhamento de ideias para agir eficazmente, com a Lua transitando entre a área do trabalho e o seu signo. Pense na vantagem de incluir outras pessoas em seus planos, com a Lua Minguante no setor das amizades e Mercúrio retrógrado no financeiro.

