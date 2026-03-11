Horóscopo de hoje, 11/03/2026 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, o céu indica um momento de repouso mental, a fim de diminuir a tensão. Com a Lua Minguante presente na área espiritual, conectada ao Sol e Mercúrio na área de crise, evite decisões precipitadas. 📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, o céu indica uma tendência à introspecção com a Lua Minguante na área íntima, favorecendo reflexões e ajudando a encontrar paz interior. Busque equilibrar suas necessidades com as dos outros, já que a Lua em tensão com Mercúrio e o Sol mostra possíveis contrastes interpessoais.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, a quarta-feira aponta para um foco maior em contatos íntimos e na valorização da cumplicidade. Pode ser um bom momento para ajustes que garantam um convívio mais harmonioso. Nas responsabilidades compartilhadas, a diplomacia é a chave.

Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica que adotar uma rotina moderada pode ser um bom momento para reduzir o estresse e promover o bem-estar. As parcerias do cotidiano pedem mais atenção, mas sem excessos.

Leão (23/07 – 22/08) O céu indica que o signo de Leão pode ser mais reservado hoje, dando foco ao universo particular, mesmo que haja convites para socializar.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica um bom momento para atenção à vida doméstica e aos relacionamentos. Respeite o espaço dos outros e busque privacidade.

Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, o céu sugere a importância da discrição na área de comunicação neste dia, permitindo que processos de revisão ocorram sem interferências. A indicação para acordos pacíficos em assuntos cotidianos é forte.

Escorpião (23/10 – 21/11) Para o signo de Escorpião, o céu indica uma revisão no orçamento e investimentos. Há chance de melhorias nas questões financeiras, com mais organização e controle dos gastos.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, o céu indica uma chance de diminuir o ritmo e prestar atenção nas próprias necessidades. Pode ser um bom momento para planejar melhor suas ambições e sua rotina diária. Lide com calma com desafios do cotidiano, pois há espaço para conflitos.

Capricórnio (22/12 – 19/01) Para o signo de Capricórnio, a Lua Minguante indica a necessidade de um recuo para refletir sobre fragilidades na vida. Ainda que não seja o melhor momento para grandes mudanças, ajustes menores podem ser realizados após pensar bem.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu indica uma diminuição da socialização e um foco maior nos laços íntimos. Procure lidar com possíveis desavenças com diplomacia e evite combinar finanças e relações pessoais.

