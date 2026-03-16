Horóscopo de hoje, 16/03/2026 – Previsões para todos os signos

Áries (21/03 – 19/04) Para o signo de Áries, o ingresso do Sol traz mais segurança e ilumina os caminhos a serem seguidos. Existe chance de fortalecer parcerias ao agir em grupo e superar desafios. 📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Touro (20/04 – 20/05) Para o signo de Touro, o céu sugere um período de reflexão para autoconhecimento e superação das adversidades, com a entrada do Sol na área de crise. Aproveite para focar nas suas ambições e estabelecer contatos que favorecem sua carreira.

Gêmeos (21/05 – 20/06) Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de maior proximidade e colaboração com os amigos, potencializando a alegria de estar em grupo. Também há chance de uma forte determinação e abertura para mudanças, especialmente na área do trabalho.

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Câncer (21/06 – 22/07) Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de motivação para o trabalho e ambições em alta que podem levar a buscar novas oportunidades profissionais.

Leão (23/07 – 22/08) Para o signo de Leão, o céu desta segunda aponta uma fase de expansão e nutrição dos valores pessoais. A lua indica chances de fortalecer o círculo de confiança ao unir o trabalho aos relacionamentos.

Virgem (23/08 – 22/09) Para o signo de Virgem, o céu indica mais atenção para autocuidado e prazeres individuais. Pode ser um bom momento para focar na saúde diária e em se conectar com os outros.

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Libra (23/09 – 22/10) Para o signo de Libra, a semana se mostra promissora nos relacionamentos, com chances de alinhar interesses e intensificar conexões conforme o Sol entra nessa área. O reforço no círculo de confiança pode turbinar a autoestima, especialmente com a Lua na fase nova mexendo na rotina.

Escorpião (23/10 – 21/11) Na segunda-feira, o signo de Escorpião aponta chances de renovação na rotina diária. Pode ser um bom momento para investir em hábitos saudáveis físicos e mentais. A presença da Lua no eixo família e relacionamentos sugere aconchego emocional e prazer entre os mais próximos.

Sagitário (22/11 – 21/12) Para o signo de Sagitário, o céu indica possibilidades de despertar seu lado sociável, com chances de fortalecer amizades e parcerias. Um bom momento para abrir diálogo e renovar conexões. Indicações de fase nova na área familiar.

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Capricórnio (22/12 – 19/01) O céu indica que este é um período em que o signo de Capricórnio estará mais acolhedor e protetivo com sua família. A possibilidade de união e cumplicidade com quem convive com você é grande e seu apoio prático e emocional será fundamental.

Aquário (20/01 – 18/02) Para o signo de Aquário, o céu desta semana indica um bom momento para acelerar o fluxo de ideias e aprimorar a comunicação, favorecendo acordos coletivos. A demonstração de acolhimento e cuidado pode fortalecer laços, especialmente na área familiar.

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