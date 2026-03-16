18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Horóscopo de hoje, 16/03/2026 – Previsões para todos os signos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
horoscopo-de-hoje,-16/03/2026-–-previsoes-para-todos-os-signos
Horóscopo de hoje, 16/03/2026 – Previsões para todos os signos
Ld5ZFNCn aries

Áries (21/03 – 19/04)

Para o signo de Áries, o ingresso do Sol traz mais segurança e ilumina os caminhos a serem seguidos. Existe chance de fortalecer parcerias ao agir em grupo e superar desafios.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram
rj24b0Ke touro

Touro (20/04 – 20/05)

Para o signo de Touro, o céu sugere um período de reflexão para autoconhecimento e superação das adversidades, com a entrada do Sol na área de crise. Aproveite para focar nas suas ambições e estabelecer contatos que favorecem sua carreira.

8xgr4mGq gemeos

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de maior proximidade e colaboração com os amigos, potencializando a alegria de estar em grupo. Também há chance de uma forte determinação e abertura para mudanças, especialmente na área do trabalho.

2025 pode ser o SEU ano! ​⭐
Seu Mapa Astral te ajuda a conhecer e desbloquear a sua força, seu emocional, sua sorte, seu poder e muito mais…
🔮 Faça seu Mapa Astral grátis aqui!

xxVtahXy cancer

Câncer (21/06 – 22/07)

Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase de motivação para o trabalho e ambições em alta que podem levar a buscar novas oportunidades profissionais.

Am1JrKGw leao

Leão (23/07 – 22/08)

Para o signo de Leão, o céu desta segunda aponta uma fase de expansão e nutrição dos valores pessoais. A lua indica chances de fortalecer o círculo de confiança ao unir o trabalho aos relacionamentos.

kSmB46Fk virgem

Virgem (23/08 – 22/09)

Para o signo de Virgem, o céu indica mais atenção para autocuidado e prazeres individuais. Pode ser um bom momento para focar na saúde diária e em se conectar com os outros.

🗺 A GENTE TEM O MAPA DO SEU 2025!
Nada de perrengue: faça a sua Amostra Grátis aqui! E descubra as suas oportunidades e desafios do ano, as previsões para o amor, carreira, finanças e muito mais.

NvGYNhYX libra

Libra (23/09 – 22/10)

Para o signo de Libra, a semana se mostra promissora nos relacionamentos, com chances de alinhar interesses e intensificar conexões conforme o Sol entra nessa área. O reforço no círculo de confiança pode turbinar a autoestima, especialmente com a Lua na fase nova mexendo na rotina.

2K1MBDfR escorpiao

Escorpião (23/10 – 21/11)

Na segunda-feira, o signo de Escorpião aponta chances de renovação na rotina diária. Pode ser um bom momento para investir em hábitos saudáveis físicos e mentais. A presença da Lua no eixo família e relacionamentos sugere aconchego emocional e prazer entre os mais próximos.

YmGasExD sagitario

Sagitário (22/11 – 21/12)

Para o signo de Sagitário, o céu indica possibilidades de despertar seu lado sociável, com chances de fortalecer amizades e parcerias. Um bom momento para abrir diálogo e renovar conexões. Indicações de fase nova na área familiar.

Leia seu Horóscopo Personalizado

6iYJu7XZ capricornio

Capricórnio (22/12 – 19/01)

O céu indica que este é um período em que o signo de Capricórnio estará mais acolhedor e protetivo com sua família. A possibilidade de união e cumplicidade com quem convive com você é grande e seu apoio prático e emocional será fundamental.

tOelpnCT aquario

Aquário (20/01 – 18/02)

Para o signo de Aquário, o céu desta semana indica um bom momento para acelerar o fluxo de ideias e aprimorar a comunicação, favorecendo acordos coletivos. A demonstração de acolhimento e cuidado pode fortalecer laços, especialmente na área familiar.

Saiba tudo sobre signos

Tlq1Xsoa

Peixes (19/02 – 20/03)

Para o signo de Peixes, o céu indica uma oportunidade para alcançar mais praticidade e proatividade na vida, principalmente na área material, ajudando nas tarefas e nos investimentos. Enfrentar as limitações interiores pode facilitar a comunicação.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.