Horóscopo de hoje, 18/03/2026 – Previsões para todos os signos
Descubra as previsões astrológicas para o seu signo neste dia 18/03/2026. Amor, carreira e saúde sob a influência dos astros.
Áries (21/03 – 19/04)
Para o signo de Áries, o céu indica um momento de fortalecimento interior, sugerindo a possibilidade de se libertar de circunstâncias que já não são mais úteis. Mantenha-se resiliente e estratégico para definir um plano de ação eficaz.
Touro (20/04 – 20/05)
Para o signo de Touro, o céu indica uma elevação do espírito comunitário com Lua Nova, Marte e Sol na área das amizades. Pode ser um bom momento para se envolver em ações coletivas que beneficiem todos. Tente ser fraterno e aberto ao diálogo, trabalhando para acordos que fortaleçam os interesses em comum.
Gêmeos (21/05 – 20/06)
Para o signo de Gêmeos neste quarta-feira, o céu indica um período bom para dinamizar a área de trabalho e seguir confiante na direção das suas metas profissionais, aproveitando as oportunidades que podem se mostrar rentáveis.
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Câncer (21/06 – 22/07)
Para quem é do signo de Câncer, há tendências para busca de crescimento pessoal, aproveitando e criando oportunidades para si. Esteja aberto e atento ao que ocorre. Na vida romântica, reflita sobre como lida com a relação. Dê mais valor ao convívio e ao afeto, e controle situações adversas.
Leão (23/07 – 22/08)
Para o signo de Leão nesta quarta-feira, o encontro da Lua Nova com Marte e o Sol na área íntima indica a oportunidade de fortalecimento pessoal. Adotar uma postura proativa diante dos desafios pode ajudar a transformá-los em oportunidades devido às chances com Júpiter. Encare as mudanças com coragem e determinação.
Virgem (23/08 – 22/09)
Para o signo de Virgem, a quarta-feira traz um ambiente de cooperação. Com uma energia dinâmica ao se relacionar, há a possibilidade de articulação de ações conjuntas para aproveitar oportunidades que podem surgir.
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Libra (23/09 – 22/10)
Para os librianos, o céu indica uma dinamização na rotina e na vida profissional, trazendo eficácia e melhores oportunidades de trabalho. Um bom momento para agir de maneira estratégica frente a novas possibilidades.
Escorpião (23/10 – 21/11)
Para o signo de Escorpião, o céu indica chances de expansão emocional e fortalecimento de parcerias nesta quarta-feira. Isso se deve à Lua Nova coordenando com Marte e o Sol na área social, além de conexões positivas com Júpiter.
Sagitário (22/11 – 21/12)
Para o signo de Sagitário, o céu indica que a Lua Nova e Marte na área familiar podem dinamizar a convivência doméstica. É um bom momento para otimização de recursos e renovação dos laços no círculo íntimo.
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Capricórnio (22/12 – 19/01)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de mente ativa e apta para novos aprendizados. Isso pode trazer impulso para seus projetos e parcerias, já que há a convergência da Lua Nova na área das ideias com Marte e o Sol. Trocar pensamentos pode dinamizar suas relações, favorecendo a compreensão e a união.
Aquário (20/01 – 18/02)
O céu indica que o signo de Aquário pode ter um excelente dia para melhorar a gestão de seus recursos financeiros e cuidar mais da saúde. Com a Lua Nova encontrando Marte e Sol, é um bom momento para fortalecer os hábitos saudáveis.
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Peixes (19/02 – 20/03)
O céu indica uma força de determinação ao signo de Peixes, podendo aumentar sua produtividade. Seja mais aberto e considere a possibilidade de firmar parcerias.
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Fonte: Portal Leo Dias