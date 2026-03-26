Horóscopo de hoje traz alertas, decisões importantes e equilíbrio pessoal

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O horóscopo de hoje indica um dia de maior sensibilidade e atenção às próprias atitudes. A influência dos astros favorece momentos de reflexão, principalmente antes de tomar decisões importantes. Evitar impulsividade será essencial para manter o equilíbrio emocional e não gerar conflitos desnecessários.
Ao longo do dia, situações que estavam indefinidas podem começar a se esclarecer. Conversas importantes tendem a acontecer, trazendo respostas e abrindo caminhos. No trabalho, organização e foco serão fundamentais, enquanto nas relações pessoais, o diálogo e a empatia farão toda a diferença.