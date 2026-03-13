13/03/2026
ContilPop
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho
Influenciadora Taise Dias De Kler mostra rosto com forte crise alérgica
Babu Santana perde prêmio de apartamento após eliminação do BBB 26
Fabiana Justus e Bruno Levi anunciam renovação de votos de 15 anos de casados
Luciana Gimenez expõe mensagem obscena recebida no Instagram
SBT confirma permanência de Ratinho na emissora após polêmica
DJ Rennan da Penha é criticado após postagem sobre a Erika Hilton
Marciele afasta mão de Jordana Morais após Prova do Líder no BBB 26
Veja a homenagem aos heróis da tragédia com Césio-137 em nova série
Thiago Gonçalves, namorado de Jojo Todynho, recebe alta após sofrer infarto

Horóscopo do dia de hoje (13/03): Previsões para todos os signos nesta sexta-feira

Sexta-feira 13 de sorte! Intuição afiada, grana extra e surpresas no amor marcam o último dia útil da semana. Veja o que o universo preparou para o seu signo.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Roda do zodíaco e cristais ilustrando as previsões do horóscopo de hoje 12 de março.

A tão esperada sexta-feira chegou! E se você é daqueles que acha que a “Sexta-feira 13” é sinônimo de azar, os astros mandam avisar: hoje o dia está carregado de energias de transformação, intuição e fechamento de ciclos. É o momento ideal para resolver pendências no trabalho e focar no que realmente importa para o seu fim de semana.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

A busca pelo horóscopo do dia de hoje já está em alta, com muita gente querendo saber como a Lua e os planetas vão influenciar o humor, as finanças e o coração nas próximas horas.

O ContilNet preparou as previsões completas para os 12 signos do zodíaco. Confira o que o universo reserva para você nesta sexta-feira, 13 de março!

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A sua energia está em alta neste fim de semana, ariano(a), mas cuidado com a impulsividade no ambiente de trabalho hoje. Respire fundo antes de responder a e-mails ou mensagens atravessadas. No amor, a noite promete surpresas agradáveis. Deixe o estresse na porta de casa.

  • Cor da sorte: Vermelho-cereja

  • Número da sorte: 07

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Sextou com “S” de sucesso financeiro! O dia favorece a organização das suas contas e até o planejamento de uma viagem futura. No campo afetivo, você estará mais carinhoso(a) e buscando segurança. Que tal um jantar especial em casa hoje à noite?

  • Cor da sorte: Verde-esmeralda

  • Número da sorte: 14

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A sua comunicação está afiadíssima hoje, geminiano(a)! Aproveite essa clareza mental para apresentar projetos, fazer networking ou ter aquela conversa importante que você estava adiando. À noite, a vida social ganha destaque. Aceite convites de amigos!

  • Cor da sorte: Amarelo

  • Número da sorte: 22

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A intuição canceriana está no auge nesta sexta-feira 13. Confie nos seus pressentimentos, especialmente em relação a parcerias de negócios. Emocionalmente, você pode sentir necessidade de se recolher um pouco mais hoje. Um banho relaxante e um bom filme serão o seu melhor programa.

  • Cor da sorte: Branco

  • Número da sorte: 09

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Você é o centro das atenções, leonino(a)! O seu carisma abrirá portas importantes no trabalho hoje. Aproveite o reconhecimento dos chefes e colegas. Nas finanças, evite gastos por impulso para impressionar os outros. No amor, o magnetismo está irresistível.

  • Cor da sorte: Dourado

  • Número da sorte: 01

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O dia pede foco e finalização de tarefas. Limpe sua mesa, organize sua agenda para a próxima semana e você entrará no fim de semana com a mente leve. Cuidado com a autocrítica excessiva. Pegue leve com você mesmo(a) e com o seu parceiro(a).

  • Cor da sorte: Azul-marinho

  • Número da sorte: 18

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O universo favorece as parcerias e o romance hoje, libriano(a). Se você está solteiro(a), um flerte que começou na internet pode ficar mais sério. No trabalho, o seu senso de justiça será fundamental para mediar um pequeno conflito entre colegas.

  • Cor da sorte: Rosa-bebê

  • Número da sorte: 33

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Transformação é a palavra do dia. Esta sexta-feira 13 traz uma energia perfeita para você abandonar velhos hábitos e focar na sua saúde e bem-estar. No trabalho, sua capacidade de investigação vai ajudar a resolver um problema antigo. Paixão em alta na vida a dois!

  • Cor da sorte: Preto

  • Número da sorte: 13

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A vontade de jogar tudo para o alto e viajar está forte, não é? A energia do dia pede movimento e otimismo. Planeje algo diferente para o fim de semana, saia da rotina. No trabalho, sua criatividade vai surpreender a equipe.

  • Cor da sorte: Roxo

  • Número da sorte: 05

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dever chama, mas a recompensa também! O seu esforço dos últimos dias será finalmente reconhecido. Pode rolar um bônus ou um elogio importante de um superior. À noite, o foco muda para a família. Momentos acolhedores dentro de casa farão muito bem ao seu coração.

  • Cor da sorte: Marrom

  • Número da sorte: 08

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A mente aquariana está fervilhando de ideias inovadoras nesta sexta-feira. Compartilhe suas visões com pessoas de confiança, pois boas parcerias podem surgir. No amor, fuja da rotina. Convide a pessoa amada para um passeio inusitado.

  • Cor da sorte: Prata

  • Número da sorte: 11

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A sua sensibilidade está à flor da pele, pisciano(a). O dia é excelente para atividades artísticas, meditação ou simplesmente ouvir uma boa música. Nas finanças, uma grana inesperada pode pingar na sua conta. Aproveite a noite para descansar e recarregar as energias.

  • Cor da sorte: Verde-água

  • Número da sorte: 27

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.