A tão esperada sexta-feira chegou! E se você é daqueles que acha que a “Sexta-feira 13” é sinônimo de azar, os astros mandam avisar: hoje o dia está carregado de energias de transformação, intuição e fechamento de ciclos. É o momento ideal para resolver pendências no trabalho e focar no que realmente importa para o seu fim de semana.

A busca pelo horóscopo do dia de hoje já está em alta, com muita gente querendo saber como a Lua e os planetas vão influenciar o humor, as finanças e o coração nas próximas horas.

O ContilNet preparou as previsões completas para os 12 signos do zodíaco. Confira o que o universo reserva para você nesta sexta-feira, 13 de março!

♈ Áries (21/03 a 20/04)

A sua energia está em alta neste fim de semana, ariano(a), mas cuidado com a impulsividade no ambiente de trabalho hoje. Respire fundo antes de responder a e-mails ou mensagens atravessadas. No amor, a noite promete surpresas agradáveis. Deixe o estresse na porta de casa.

Cor da sorte: Vermelho-cereja

Número da sorte: 07

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Sextou com “S” de sucesso financeiro! O dia favorece a organização das suas contas e até o planejamento de uma viagem futura. No campo afetivo, você estará mais carinhoso(a) e buscando segurança. Que tal um jantar especial em casa hoje à noite?

Cor da sorte: Verde-esmeralda

Número da sorte: 14

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

A sua comunicação está afiadíssima hoje, geminiano(a)! Aproveite essa clareza mental para apresentar projetos, fazer networking ou ter aquela conversa importante que você estava adiando. À noite, a vida social ganha destaque. Aceite convites de amigos!

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 22

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

A intuição canceriana está no auge nesta sexta-feira 13. Confie nos seus pressentimentos, especialmente em relação a parcerias de negócios. Emocionalmente, você pode sentir necessidade de se recolher um pouco mais hoje. Um banho relaxante e um bom filme serão o seu melhor programa.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 09

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Você é o centro das atenções, leonino(a)! O seu carisma abrirá portas importantes no trabalho hoje. Aproveite o reconhecimento dos chefes e colegas. Nas finanças, evite gastos por impulso para impressionar os outros. No amor, o magnetismo está irresistível.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 01

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

O dia pede foco e finalização de tarefas. Limpe sua mesa, organize sua agenda para a próxima semana e você entrará no fim de semana com a mente leve. Cuidado com a autocrítica excessiva. Pegue leve com você mesmo(a) e com o seu parceiro(a).

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 18

♎ Libra (23/09 a 22/10)

O universo favorece as parcerias e o romance hoje, libriano(a). Se você está solteiro(a), um flerte que começou na internet pode ficar mais sério. No trabalho, o seu senso de justiça será fundamental para mediar um pequeno conflito entre colegas.

Cor da sorte: Rosa-bebê

Número da sorte: 33

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Transformação é a palavra do dia. Esta sexta-feira 13 traz uma energia perfeita para você abandonar velhos hábitos e focar na sua saúde e bem-estar. No trabalho, sua capacidade de investigação vai ajudar a resolver um problema antigo. Paixão em alta na vida a dois!

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 13

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A vontade de jogar tudo para o alto e viajar está forte, não é? A energia do dia pede movimento e otimismo. Planeje algo diferente para o fim de semana, saia da rotina. No trabalho, sua criatividade vai surpreender a equipe.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 05

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O dever chama, mas a recompensa também! O seu esforço dos últimos dias será finalmente reconhecido. Pode rolar um bônus ou um elogio importante de um superior. À noite, o foco muda para a família. Momentos acolhedores dentro de casa farão muito bem ao seu coração.

Cor da sorte: Marrom

Número da sorte: 08

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

A mente aquariana está fervilhando de ideias inovadoras nesta sexta-feira. Compartilhe suas visões com pessoas de confiança, pois boas parcerias podem surgir. No amor, fuja da rotina. Convide a pessoa amada para um passeio inusitado.

Cor da sorte: Prata

Número da sorte: 11

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A sua sensibilidade está à flor da pele, pisciano(a). O dia é excelente para atividades artísticas, meditação ou simplesmente ouvir uma boa música. Nas finanças, uma grana inesperada pode pingar na sua conta. Aproveite a noite para descansar e recarregar as energias.