Horóscopo do dia traz reflexões, leveza e busca por equilíbrio emocional

Áries (21/03 – 20/04)
O domingo será gostoso para fazer umas comprinhas, curtir momentos especiais em um almoço em família ou simplesmente relaxar no sossego do lar e não assumir nenhum compromisso com hora marcada. Aproveite para organizar as contas e programar a agenda da semana com mais consciência de onde valerá a pena investir tempo e energia.
Touro (21/04 – 20/05)
Surpresas gostosas falarão ao coração neste domingo, que trará convites de amigos, conversas motivadoras e autoestima. Circule, descubra novos focos de interesse, confira dicas de cursos e se atualize. Se der vontade de mudar sua imagem ou o look, vá em frente! Sonhos serão reveladores. Siga a intuição e deixe a vida fluir!
Gêmeos (21/05 – 20/06)
Relaxe, respire, ceda à preguiça e curta um domingo delicioso junto à natureza ou em sintonia com seus melhores sentimentos. Desligue as notificações por algumas horas e deixe as ideias fluírem naturalmente. Sonhos e intuições trarão insights valiosos sobre um projeto que está em fase de amadurecimento. No amor, carinho e companheirismo!
Câncer (21/06 – 22/07)
Trocas de mensagens e encontros descontraídos darão um sabor especial ao domingo. Participe de um evento público ou reúna pessoas queridas para um programa simples e acolhedor. Se preferir a própria companhia, aproveite para pensar em um roteiro de viagem e no próximo passo na carreira. Ideias de trabalho surgirão repentinamente.
Leão (23/07 – 22/08)
Mesmo em um domingo, sua postura e reputação serão notadas. Invista na sua imagem pública, mesmo em ambientes informais. Um encontro casual poderá render uma conexão profissional interessante ali na frente. Aproveite para refletir com calma sobre seus objetivos profissionais e o futuro que quer construir. Popularidade em alta!
Virgem (23/08- 22/09)
Solte a curiosidade e deixe a mente voar longe. O domingo favorecerá leituras inspiradoras, filme que amplie sua perspectiva ou conversas que expandem sua visão de mundo. Planos de viagem ou de estudos ocuparão os pensamentos, pesquise opções com calma. No amor, compartilhe uma descoberta ou um novo interesse e surpreenda! Piscianos no amor: o que faz esse signo se entregar de verdade
Libra (23/09 – 22/10)
Questões íntimas e existenciais, confiança e recursos compartilhados poderão ocupar seus pensamentos hoje. O domingo trará reflexões sobre o que você precisa transformar em sua vida. Se houver uma conversa pendente sobre dinheiro ou divisão de responsabilidades, amadureça internamente antes de abordar o assunto. Amor em alta!
Escorpião (23/10 – 21/11)
Carinho e entusiasmo não faltarão neste domingo, que trará surpresas gostosas no amor e inspiração para desenhar novos projetos. Se estiver só, poderá se apaixonar numa viagem ou num programa cultural. Revisão de hábitos ou reestruturação da rotina beneficiará a saúde. O encantamento estará de volta no amor. Siga seu coração!
Sagitário (22/11 – 21/12)
O domingo será gostoso para caminhadas junto à natureza, atividades ao ar livre, prática de esporte e cuidados de bem-estar. Quebre a rotina, curta as coisas boas da vida e ganhe mais vitalidade. Prazeres gastronômicos também entrarão no menu de hoje. Cumplicidade e bom humor farão toda diferença no amor. Fertilidade e prazer em alta!
Capricórnio (22/12 – 20/01)
Programe um domingo diferente, com atividades criativas, momentos de lazer, companhias divertidas e renove suas energias. Novidades dos filhos ou do par merecerão comemoração. Espontaneidade e um toque de ousadia esquentarão o clima no amor, embarque em um clima de romance com uma proposta inusitada e curta momentos únicos!
Aquário (21/01 – 19/02)
A família será seu porto seguro hoje. Aproveite o domingo para receber pessoas queridas, cozinhar, renovar a energia da casa com flores e aromas, ou simplesmente se jogar no sofá sem pressa de ir a nenhum lugar. Refletir sobre suas raízes e o que dá verdadeira segurança emocional trará clareza para decisões de mudanças.
Peixes (20/02 – 20/03)
Aproveite o domingo para circular, jogar conversa fora e se conectar com o mundo ao seu redor com leveza. Um passeio pelo bairro, um telefonema para alguém querido ou uma ida a uma feira poderão trazer descobertas simples e alegrias inesperadas. Clima favorável também para resolver pendências com irmãos. Mais doçura no amor!
Metrópoles