Horóscopo do dia traz reflexões, leveza e busca por equilíbrio emocional

Solte a curiosidade e deixe a mente voar longe. O domingo favorecerá leituras inspiradoras, filme que amplie sua perspectiva ou conversas que expandem sua visão de mundo. Planos de viagem ou de estudos ocuparão os pensamentos, pesquise opções com calma. No amor, compartilhe uma descoberta ou um novo interesse e surpreenda! Piscianos no amor: o que faz esse signo se entregar de verdade