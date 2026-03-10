10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Hugo Motta diz que deve votar projeto sobre trabalhadores de aplicativos até abril

Escrito por InfoMoney
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
hugo-motta-diz-que-deve-votar-projeto-sobre-trabalhadores-de-aplicativos-ate-abril

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, disse nesta terça-feira (dia 10) que a Casa pretende votar o projeto sobre trabalhadores de aplicativos até abril. A expectativa é que as negociações avancem até o fim de março, com a possível votação pelos deputados no mês seguinte.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A matéria está sendo analisada em uma comissão especial designada para tratar do assunto. O valor pago por cada corrida, no entanto, continua sendo debatido entre os envolvidos na construção do texto.

A declaração foi dada após uma reunião na Residência Oficial, que reuniu ministros do governo Lula (PT) e o relator do projeto na Casa, o deputado Augusto Coutinho (Republicanos-PE).

Para aparar as arestas acerca do tema com o Planalto, também participaram do encontro os ministros da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, do Trabalho, Luiz Marinho, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.

Segundo os participantes, mesmo com a reunião, perdura um impasse acerca do valor do piso a ser cobrado para cada corrida ou entrega realizada por meio das plataformas.

O relator sugere o valor de R$ 8,50, mas há divergências sobre a aceitação deste ponto pelo governo, que defendia um valor maior, ao mesmo tempo em que plataformas também pressionam por um valor menor.

Continua depois da publicidade

Segundo Motta, a construção do texto busca um acordo o mais “equilibrado” possível, mas disse que “não é salutar ter milhões de trabalhadores no país que trabalham sem garantia alguma do ponto de vista destas plataformas”.

Já o relator afirma que há ainda pontos para avançar na construção do texto, mas definiu a reunião como “muito boa”.

— A gente tem pontos ainda para avançar. Esse ponto do valor mínimo da entrega é um deles. Da nossa parte, queremos colocar o máximo de ganho para o trabalhador, mas é importante dizer que R$ 10 em São Paulo, no Rio de Janeiro ou Brasília não é igual a R$ 10 no interior de Pernambuco — afirmou o relator, ao ponderar sobre o piso discutido para não inviabilizar o “serviço na ponta”.

Coutinho afirmou, também, que as discussões com parlamentares continuam esta semana com para chegar a um acordo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.