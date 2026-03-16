Hulk, cachorro da raça rottweiler, desaparece em Rio Branco e família oferece recompensa

Um cachorro, que atende pelo nome de Hulk, desapareceu nos últimos dias nas proximidades do Aeroporto de Rio Branco. A família tutora compartilhou uma imagem do cão com um pedido de ajuda para encontrar o animal, além de oferecer uma gratificação em dinheiro por informações reais.

Hulk tem características marcantes: porte grande, pelagem preta com manchas marrons bem definidas nas patas, no peito e no focinho.

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Diante da falta de notícias, a família decidiu oferecer uma recompensa em dinheiro para quem fornecer informações concretas que levem ao paradeiro do animal.

Caso você tenha visto um animal com essas características ou saiba de alguém que o acolheu recentemente, entre em contato imediatamente pelos números (68) 98100-6665 ou (68) 99914-4186, disponíveis para ligação ou WhatsApp.