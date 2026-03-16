18/03/2026
ContilPop
Mãe de Ney Matogrosso morre no Rio, aos 103 anos; cantor presta homenagem
Bianca Andrade faz transplante de sobrancelha e detalhe surpreende seguidores
Stênio Garcia processa as filhas em causa milionária e aponta abandono
Mestrando em biotecnologia animal viraliza ao tomar banho com 4 cobras
Juju do Pix se interna em São Paulo para colocar próteses de silicone nos seios
Michael B. Jordan revela desilusão e decide ficar sozinho após fim de namoro
Anne Hathaway revela truque de cabelo para levantar o olhar
Tati Quebra Barraco recebe apoio de famílias de Catra e Marcinho em briga judicial
Jonas e Ana Paula Renault no BBB 26; brother admite carinho pela rival
Entenda o pronunciamento do Oscar após barraco com atriz de sucesso

Hulk, cachorro da raça rottweiler, desaparece em Rio Branco e família oferece recompensa

Diante da falta de notícias, a família decidiu oferecer uma recompensa em dinheiro para quem fornecer informações do animal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Hulk desapareceu próximo ao Aeroporto de Rio Branco
Hulk desapareceu próximo ao Aeroporto de Rio Branco/Foto: Reprodução

Um cachorro, que atende pelo nome de Hulk, desapareceu nos últimos dias nas proximidades do Aeroporto de Rio Branco. A família tutora compartilhou uma imagem do cão com um pedido de ajuda para encontrar o animal, além de oferecer uma gratificação em dinheiro por informações reais.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Hulk tem características marcantes: porte grande, pelagem preta com manchas marrons bem definidas nas patas, no peito e no focinho.

LEIA TAMBÉM: Campanha busca cachorro doador de sangue para salvar cadela em Rio Branco

Diante da falta de notícias, a família decidiu oferecer uma recompensa em dinheiro para quem fornecer informações concretas que levem ao paradeiro do animal.

Caso você tenha visto um animal com essas características ou saiba de alguém que o acolheu recentemente, entre em contato imediatamente pelos números (68) 98100-6665 ou (68) 99914-4186, disponíveis para ligação ou WhatsApp.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.