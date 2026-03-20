O jogador do Atlético-MG, Hulk Paraíba, utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (20/03) para relatar um momento de pânico vivido com sua filha caçula, Zaya, de apenas 3 anos.

A pequena precisou de atendimento médico de urgência após sofrer uma reação alérgica generalizada (choque anafilático) ao ingerir um biscoito que continha amendoim.

“Tivemos que sair correndo para o hospital para aplicar adrenalina nela. Zaya teve um quadro de anafilaxia, que pode evoluir de forma grave”, desabafou o atleta, tranquilizando os fãs ao confirmar que a menina já está em casa e passa bem.

Com informações do Metrópoles.

Agradecimento Surpreendente ao SUS

Um dos pontos que mais chamou a atenção dos seguidores foi o reconhecimento público de Hulk ao sistema público de saúde de Belo Horizonte. O jogador fez questão de elogiar a agilidade do Samu e o atendimento recebido no Hospital Público Risoleta Neves.

“Quero deixar aqui meu agradecimento profundo a toda equipe do Hospital Público Risoleta Neves. Fomos acolhidos com atenção, rapidez e, acima de tudo, humanidade. Vocês foram essenciais naquele momento”, declarou o atacante.

Corrente de Cuidado

Além do setor público, Hulk também agradeceu à equipe do Hospital Mater Dei, que deu continuidade ao tratamento, e à pediatra da família, Bárbara Nogueira. Segundo o jogador, a rapidez no diagnóstico e a aplicação imediata da medicação foram cruciais para evitar um desfecho trágico.

O episódio serve como um alerta importante para pais e responsáveis sobre os riscos de alergias severas na infância, que podem ser desencadeadas por traços de alimentos comuns, como o amendoim.