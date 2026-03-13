13/03/2026
Iapen abre seleção para 40 vagas em MBA de Segurança e Inteligência Penitenciária; confira

As inscrições começaram no dia 12 de março e seguem até o dia 26 de março de 2026

Sede do Iapen em Rio Branco
Sede do Iapen/Foto: Reprodução

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) lançou um edital de processo seletivo interno para preencher 40 vagas em um curso de pós-graduação voltado a servidores do sistema penitenciário do estado. A formação será um MBA em Gestão de Segurança e Inteligência Penitenciária e será totalmente custeada pela administração pública.

De acordo com o edital nº 01/2026, publicado em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o objetivo é capacitar servidores que atuam em funções estratégicas, gerenciais e operacionais dentro do sistema prisional acreano.

As inscrições começaram no dia 12 de março e seguem até o dia 26 de março de 2026. Para participar, os interessados devem enviar a documentação exigida para o e-mail [email protected] dentro do prazo estabelecido.

O processo seletivo é destinado a servidores efetivos ou comissionados do Iapen, que possuam diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), disponibilidade para acompanhar as atividades do curso e acesso à internet e recursos tecnológicos adequados. Também não podem estar cumprindo sanção disciplinar vigente.

A seleção levará em conta critérios como tempo de serviço no Iapen, cargo ou função exercida, formação acadêmica adicional e experiência em gestão, inteligência ou segurança pública. A pontuação máxima será de 100 pontos.

O curso terá carga horária de 432 horas-aula e será realizado na modalidade blended, que combina aulas virtuais e atividades presenciais. A programação prevê aulas síncronas por meio de plataformas de videoconferência, além de visitas técnicas presenciais em Belo Horizonte (MG) e Manaus (AM).

A especialização será ofertada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e terá duração aproximada de nove meses. A previsão é que as aulas tenham início no dia 13 de abril e sejam concluídas até a primeira semana de dezembro de 2026.

Para ser aprovado, o participante deverá obter média mínima de 7,0 em cada disciplina e frequência mínima de 75%. Ao final, os alunos que cumprirem todos os requisitos receberão certificado de pós-graduação lato sensu em nível de especialização.

O edital também estabelece que o servidor selecionado que desistir do curso sem justificativa poderá ser obrigado a ressarcir os cofres públicos. O valor estipulado para eventual devolução é de R$ 30.240, correspondente ao investimento feito pela administração pública por aluno na formação.

