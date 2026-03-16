ICMBio anuncia processo seletivo para o cargo de Brigadista

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou o edital para o seu novo Processo Seletivo Simplificado no Acre. O certame visa a formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Temporário Ambiental, especificamente na função de Brigadista. A seleção é uma excelente oportunidade para quem possui nível fundamental incompleto e deseja atuar na linha de frente da preservação ambiental na região de Rio Branco e Xapuri.
Com contrato de até 24 meses, os selecionados atuarão sob demanda da unidade, podendo cumprir escalas de revezamento e regimes de exclusividade para garantir a integridade das unidades de conservação do estado.
Inscrições e Remuneração
Diferente de concursos tradicionais, o Processo Seletivo ICMBio AC preza pela acessibilidade, não cobrando taxa de inscrição e permitindo o envio de documentos de forma digital ou presencial.
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Período: As inscrições ocorrem entre os dias 16 e 20 de março de 2026.
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Presencial: Rua Henrique Dias, 162, Bosque, Rio Branco/AC (das 8h às 15h).
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Virtual: Através do e-mail oficial [email protected].
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Ganhos: Remuneração de 1 salário mínimo, acrescido de auxílios legais (alimentação e transporte, conforme a lei).
Etapas da Seleção e Requisitos
Confira os detalhes sobre como funcionará a avaliação dos candidatos:
|Etapa
|Descrição
|Local
|TAF
|Teste de Aptidão Física (Resistência e força)
|Rio Branco / AC
|THUFA
|Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas
|Rio Branco / AC
|Curso
|Curso de Formação de Brigada (Obrigatório)
|Xapuri / AC
|Escolaridade
|Nível Fundamental Incompleto
|Exigência Mínima
|Contrato
|Duração de até 24 meses
|Temporário
A validade do Processo Seletivo ICMBio AC será de um ano, com possibilidade de prorrogação. É importante ressaltar que os testes físicos e de ferramentas são eliminatórios, exigindo que o candidato esteja em boas condições de saúde. O curso de formação em Xapuri será a etapa final para os classificados, preparando-os tecnicamente para o manejo de fogo e proteção da biodiversidade acreana. Para mais detalhes sobre o cronograma, os interessados devem consultar o edital completo disponível na sede do Instituto ou no site oficial.
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Fonte: PCI Concursos
Redigido por: ContilNet