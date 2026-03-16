ICMBio anuncia processo seletivo para o cargo de Brigadista

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou o edital para o seu novo Processo Seletivo Simplificado no Acre. O certame visa a formação de cadastro reserva para o cargo de Agente Temporário Ambiental, especificamente na função de Brigadista. A seleção é uma excelente oportunidade para quem possui nível fundamental incompleto e deseja atuar na linha de frente da preservação ambiental na região de Rio Branco e Xapuri.

Com contrato de até 24 meses, os selecionados atuarão sob demanda da unidade, podendo cumprir escalas de revezamento e regimes de exclusividade para garantir a integridade das unidades de conservação do estado.

Inscrições e Remuneração

Diferente de concursos tradicionais, o Processo Seletivo ICMBio AC preza pela acessibilidade, não cobrando taxa de inscrição e permitindo o envio de documentos de forma digital ou presencial.

Período: As inscrições ocorrem entre os dias 16 e 20 de março de 2026.

Presencial: Rua Henrique Dias, 162, Bosque, Rio Branco/AC (das 8h às 15h).

Virtual: Através do e-mail oficial [email protected] .

Ganhos: Remuneração de 1 salário mínimo, acrescido de auxílios legais (alimentação e transporte, conforme a lei).

Etapas da Seleção e Requisitos

Confira os detalhes sobre como funcionará a avaliação dos candidatos:

Etapa Descrição Local TAF Teste de Aptidão Física (Resistência e força) Rio Branco / AC THUFA Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas Rio Branco / AC Curso Curso de Formação de Brigada (Obrigatório) Xapuri / AC Escolaridade Nível Fundamental Incompleto Exigência Mínima Contrato Duração de até 24 meses Temporário

A validade do Processo Seletivo ICMBio AC será de um ano, com possibilidade de prorrogação. É importante ressaltar que os testes físicos e de ferramentas são eliminatórios, exigindo que o candidato esteja em boas condições de saúde. O curso de formação em Xapuri será a etapa final para os classificados, preparando-os tecnicamente para o manejo de fogo e proteção da biodiversidade acreana. Para mais detalhes sobre o cronograma, os interessados devem consultar o edital completo disponível na sede do Instituto ou no site oficial.

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Fonte: PCI Concursos

Redigido por: ContilNet