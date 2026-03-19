Idaf suspende obrigatoriedade da vacina contra gripe equina em todo o Acre

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) suspendeu temporariamente a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no Acre. A medida segue recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

A decisão ocorreu diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no Brasil. Segundo o Idaf, a medida é temporária e poderá ser revista conforme a evolução do cenário.

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Com a suspensão, os produtores e responsáveis por equídeos ficam dispensados, neste momento, de apresentar o comprovante de vacinação contra a doença para a emissão da GTA para eventos, documento obrigatório para o transporte de animais.

O Idaf reforça que a vacinação continua sendo uma importante medida de prevenção e contribui para a saúde dos animais e para a segurança sanitária do rebanho no estado. Os produtores que ainda encontrarem a vacina devem realizar a aplicação, como forma de prevenção e proteção dos animais contra a doença.