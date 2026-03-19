19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Idaf suspende obrigatoriedade da vacina contra gripe equina em todo o Acre

A decisão ocorreu diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no Brasil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
A exigência da vacina está suspensa temporariamente
A exigência da vacina está suspensa temporariamente/Foto: Reprodução

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) suspendeu temporariamente a obrigatoriedade da apresentação do atestado de vacinação contra influenza equina para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) no Acre. A medida segue recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A decisão ocorreu diante de um cenário de desabastecimento crítico de vacinas contra a doença no Brasil. Segundo o Idaf, a medida é temporária e poderá ser revista conforme a evolução do cenário.

LEIA TAMBÉM: Idaf intensifica força-tarefa no Vale do Juruá para combater monilíase em cupuaçu e cacau

Com a suspensão, os produtores e responsáveis por equídeos ficam dispensados, neste momento, de apresentar o comprovante de vacinação contra a doença para a emissão da GTA para eventos, documento obrigatório para o transporte de animais.

O Idaf reforça que a vacinação continua sendo uma importante medida de prevenção e contribui para a saúde dos animais e para a segurança sanitária do rebanho no estado. Os produtores que ainda encontrarem a vacina devem realizar a aplicação, como forma de prevenção e proteção dos animais contra a doença.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.