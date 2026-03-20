Um caso de furto inusitado mobilizou a Polícia Militar em Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta quinta-feira (19/03). Uma mulher de 72 anos foi presa em flagrante após tentar sair de um supermercado com diversos itens alimentícios escondidos sob a roupa. Entre os produtos furtados estavam carne moída, coração de frango e jiló.

A ação foi percebida por funcionários do estabelecimento, que monitoraram a idosa e acionaram as autoridades antes que ela deixasse o local com as mercadorias.

“Por Bobeira”

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser abordada e questionada pelos policiais sobre a motivação do crime, a mulher afirmou que teria cometido o furto “por bobeira”. Ela não apresentou justificativas relacionadas à necessidade financeira imediata no momento da prisão.

Com informações do Metrópoles.

Procedimentos Judiciais

Todos os alimentos foram recuperados e, por serem produtos perecíveis, foram devolvidos imediatamente à gerência do supermercado. A idosa foi conduzida à delegacia da Polícia Civil de Uberaba para o registro da ocorrência.

Até o momento, não foram divulgadas informações se a mulher possui antecedentes criminais ou se foi liberada após prestar depoimento.

Casos envolvendo furtos de alimentos por idosos frequentemente levantam discussões sobre o Princípio da Insignificância no Direito Penal brasileiro, embora a prisão em flagrante seja o procedimento padrão em situações de vigilância direta.