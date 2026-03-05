05/03/2026
ContilPop
Britney Spears é levada ao hospital após prisão; confira os detalhes
Oscar 2026: disputa acirrada marca premiação a poucos dias da cerimônia
Britney Spears é presa na Califórnia; saiba o motivo
Influenciadora diz que foi espancada por fisiculturista na frente da filha: “Me chutava”
Após volta de Breno e Juliano, Marciele tem crise de ansiedade no ‘BBB 26’
Bruna Marquezine mostra mudança radical na aparência; veja fotos do novo visual
Horóscopo 2026: confira a previsão esta quinta-feira para seu signo
Hospital divulga novo boletim médico de Marquito; leia a nota na íntegra
BBB 26: Breno e Juliano Floss planejam enganar brothers ao voltar à casa
Princesa Beatrice é citada como testemunha em e-mails sobre o caso Epstein

Em Cruzeiro do Sul, idoso constrói própria sepultura ao lado da esposa em cemitério

Raimundinho explicou que prefere deixar tudo pronto agora, enquanto tem condições de trabalhar, evitando que familiares tenham preocupações no futuro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O idoso afirmou ainda que não vê problema em preparar o próprio local de descanso
O idoso afirmou ainda que não vê problema em preparar o próprio local de descanso/Foto: ContilNet

Uma situação curiosa chamou a atenção de pessoas que participavam de um sepultamento na tarde desta quinta-feira (5), em um cemitério de Cruzeiro do Sul. Enquanto familiares e amigos se despediam de uma mulher que estava sendo enterrada, um homem trabalhava na construção de uma gaveta funerária no local.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

O responsável pela obra é Raimundinho Nascimento de Abreu, de 65 anos, que decidiu preparar a própria sepultura ao lado da da esposa, que já está enterrada no mesmo espaço.

Segundo Raimundinho, a decisão foi tomada de forma consciente e tranquila. Ele explicou que, após fazer a estrutura onde a esposa foi sepultada, resolveu aproveitar para construir também a sua, deixando tudo pronto.

“Depois que a gente morre, muitas vezes fazem de qualquer jeito. Eu quis fazer do meu jeito. Fizemos a da minha esposa e resolvi fazer a minha também, para depois já deixar tudo organizado”, contou.

O idoso afirmou ainda que não vê problema em preparar o próprio local de descanso e diz ter fé de que sua vida está nas mãos de Deus. Para ele, a iniciativa não muda em nada o tempo determinado para sua vida.

“Deus não vai diminuir um segundo da minha vida e nem acrescentar. Eu vou morrer na hora que Deus determinar”, afirmou.

Raimundinho explicou que prefere deixar tudo pronto agora, enquanto tem condições de trabalhar, evitando que familiares tenham preocupações no futuro. Ele também disse que, fazendo as duas estruturas ao mesmo tempo, consegue finalizar o acabamento de forma completa e com menos trabalho depois.

A atitude acabou chamando a atenção de pessoas que estavam no cemitério durante o sepultamento realizado nesta quinta-feira em Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.