Uma situação curiosa chamou a atenção de pessoas que participavam de um sepultamento na tarde desta quinta-feira (5), em um cemitério de Cruzeiro do Sul. Enquanto familiares e amigos se despediam de uma mulher que estava sendo enterrada, um homem trabalhava na construção de uma gaveta funerária no local.

O responsável pela obra é Raimundinho Nascimento de Abreu, de 65 anos, que decidiu preparar a própria sepultura ao lado da da esposa, que já está enterrada no mesmo espaço.

Segundo Raimundinho, a decisão foi tomada de forma consciente e tranquila. Ele explicou que, após fazer a estrutura onde a esposa foi sepultada, resolveu aproveitar para construir também a sua, deixando tudo pronto.

“Depois que a gente morre, muitas vezes fazem de qualquer jeito. Eu quis fazer do meu jeito. Fizemos a da minha esposa e resolvi fazer a minha também, para depois já deixar tudo organizado”, contou.

O idoso afirmou ainda que não vê problema em preparar o próprio local de descanso e diz ter fé de que sua vida está nas mãos de Deus. Para ele, a iniciativa não muda em nada o tempo determinado para sua vida.

“Deus não vai diminuir um segundo da minha vida e nem acrescentar. Eu vou morrer na hora que Deus determinar”, afirmou.

Raimundinho explicou que prefere deixar tudo pronto agora, enquanto tem condições de trabalhar, evitando que familiares tenham preocupações no futuro. Ele também disse que, fazendo as duas estruturas ao mesmo tempo, consegue finalizar o acabamento de forma completa e com menos trabalho depois.

A atitude acabou chamando a atenção de pessoas que estavam no cemitério durante o sepultamento realizado nesta quinta-feira em Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo: