14/03/2026
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Idoso de 77 anos é esfaqueado ao cobrar dívida de monitorado em Rio Branco

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram adotados os procedimentos legais

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O idoso Antônio Dimas da Rocha, de 77 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira (13), ao ser atingido por um golpe de faca no peito enquanto estava em via pública na Travessa do Café, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

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De acordo com informações de testemunhas, o idoso teria ido até uma barraca de feira para cobrar uma dívida do feirante Abdias José Lima Bezerra, de 49 anos, que cumpre pena monitorado por tornozeleira eletrônica. Durante a conversa, os dois iniciaram uma discussão que acabou evoluindo para agressão.

Ainda segundo relatos, irritado com a cobrança, Abdias se armou com uma faca e desferiu um golpe no peito do idoso, que caiu ao chão logo após ser atingido. Em seguida, o suspeito fugiu do local.

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia | Foto: ContilNet

O suspeito foi preso e encaminhado à delegacia | Foto: ContilNet

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos no local, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar do ferimento, Antônio Dimas deu entrada na unidade em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares realizaram buscas na região e conseguiram localizar Abdias em sua residência. A faca utilizada no ataque também foi encontrada pelos agentes.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram adotados os procedimentos legais. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

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