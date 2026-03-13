Idoso de 77 anos é esfaqueado ao cobrar dívida de monitorado em Rio Branco

O idoso Antônio Dimas da Rocha, de 77 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira (13), ao ser atingido por um golpe de faca no peito enquanto estava em via pública na Travessa do Café, no bairro Distrito Industrial, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, o idoso teria ido até uma barraca de feira para cobrar uma dívida do feirante Abdias José Lima Bezerra, de 49 anos, que cumpre pena monitorado por tornozeleira eletrônica. Durante a conversa, os dois iniciaram uma discussão que acabou evoluindo para agressão.

Ainda segundo relatos, irritado com a cobrança, Abdias se armou com uma faca e desferiu um golpe no peito do idoso, que caiu ao chão logo após ser atingido. Em seguida, o suspeito fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe médica realizou os primeiros atendimentos no local, estabilizou a vítima e a encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar do ferimento, Antônio Dimas deu entrada na unidade em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares realizaram buscas na região e conseguiram localizar Abdias em sua residência. A faca utilizada no ataque também foi encontrada pelos agentes.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foram adotados os procedimentos legais. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.