Idoso morre após passar mal durante festa da terceira idade na Baixada da Sobral, em Rio Branco

O idoso José Francisco dos Santos, de 61 anos, morreu após sofrer um mal súbito na noite deste sábado (14), durante uma festa da terceira idade realizada na Rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, José participava do evento ao lado de vários amigos e se divertia normalmente na tradicional festa da terceira idade que costuma ocorrer aos finais de semana na localidade.

De forma inesperada, ele passou mal e caiu ao chão já desacordado. Pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro.

Ao chegar ao endereço, os socorristas ainda tentaram realizar os primeiros atendimentos, porém constataram que o idoso já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Técnico-Científica. Em seguida, agentes de necropsia recolheram o corpo da vítima, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A causa da morte deverá ser confirmada após a realização dos exames cadavéricos no IML.

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