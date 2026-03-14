15/03/2026
ContilPop
Seu Jorge elogia Wagner Moura e demonstra confiança na vitória brasileira no Oscar deste domingo
Framboesa de Ouro 2026 revela piores filmes do ano e brasileira Isis Valverde perde prêmio
Gustavo Tubarão desabafa sobre vício em pornografia: “Uma guerra dentro da minha cabeça”
Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro
LUTO: morre Phil Campbell, guitarrista do Motörhead, aos 64 anos
Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos
“Uma música que terminou antes da hora”: Filha do cantor Amado Batista morre aos 46 anos
Margot Robbie: nova aparição pública da atriz levanta suspeitas de uso de Ozempic
Jordana acusa Marciele de agressão após dinâmica da Prova do Líder no BBB 26
Ex-repórter Ney Inácio expõe humilhações nos bastidores do Programa do Ratinho

Idoso morre após passar mal durante festa da terceira idade na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Homem passou mal durante evento e caiu desacordado antes da chegada do atendimento médico

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Idoso morre após passar mal durante festa da terceira idade na Baixada da Sobral, em Rio Branco
Samu foi acionado, mas idoso já estava sem vida/ Foto: ContilNet

O idoso José Francisco dos Santos, de 61 anos, morreu após sofrer um mal súbito na noite deste sábado (14), durante uma festa da terceira idade realizada na Rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Segundo informações de testemunhas, José participava do evento ao lado de vários amigos e se divertia normalmente na tradicional festa da terceira idade que costuma ocorrer aos finais de semana na localidade.

Corpo foi encaminhado ao IML para exames/ Foto: ContilNet

De forma inesperada, ele passou mal e caiu ao chão já desacordado. Pessoas que estavam no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado para prestar socorro.

Ao chegar ao endereço, os socorristas ainda tentaram realizar os primeiros atendimentos, porém constataram que o idoso já estava sem vida.

Idoso morre após passar mal durante festa da terceira idade na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Samu foi acionado, mas idoso já estava sem vida/ Foto: ContilNet

A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Técnico-Científica. Em seguida, agentes de necropsia recolheram o corpo da vítima, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco.

A causa da morte deverá ser confirmada após a realização dos exames cadavéricos no IML.

LEIA TAMBÉM:

Vídeo de criança “batizando” amigo em piscina emociona e viraliza nas redes sociais

Restos de São Francisco de Assis são exibidos publicamente pela primeira vez em quase cinco décadas

Cena inusitada: vídeo mostra macaco pegando “carona” em cachorro no interior do Acre

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.