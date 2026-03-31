IEL abre seleção para bolsista de inovação na Energisa Acre

A Energisa Acre, por meio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC), oficializou a abertura de um processo seletivo para a contratação de bolsista para atuar na área de inovação da concessionária. A oportunidade é voltada para profissionais graduados e oferece uma bolsa mensal no valor de R$ 3.500,00.

Os requisitos para a candidatura incluem formação superior completa em Engenharia Elétrica ou Engenharia de Produção. O programa busca talentos que tenham perfil proativo e interesse direto em trabalhar com processos de inovação tecnológica e melhoria de desempenho no setor elétrico.

Condições e Carga Horária

O profissional selecionado cumprirá uma jornada de 40 horas semanais. O pagamento do benefício será realizado por meio do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), garantindo o suporte necessário para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e aplicação prática dentro da empresa.

Como se candidatar

Os interessados que possuam a graduação exigida e disponibilidade imediata devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail: [email protected].

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A instituição reforça que o candidato deve manifestar expressamente o interesse na vaga no ato do envio. Esta é uma das principais frentes de incentivo à inovação no estado, unindo a academia ao mercado de trabalho especializado no Acre.